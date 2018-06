imago/Eibner Bild: imago/Eibner

Di 26.06.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Steffen Baumgart: "Ich komm eher über den Charakter"

Er ist den Fußballfans in Berlin und Brandenburg bestens bekannt - auch, weil er immer gesagt hat, was er denkt: Steffen Baumgart, in den 2000ern Profi beim 1. FC Union Berlin und Energie Cottbus, ist mittlerweile Trainer - in Paderborn. Was ihn als Typ ausmacht und warum ihm Mode nicht so wichtig ist - das und vieles mehr hat er Sportreporterin Stephanie Baczyk verraten.



Die Paradiesvögel waren immer die anderen. Und auch heute noch kann Steffen Baumgart den modischen Extravaganzen einiger Fußballer wenig abgewinnen: "Ganz ehrlich? Mir geht's auf den Sack. Ich komm dann eher über den Charakter. Aber wer sich bemalen möchte, der muss das machen. Das ist ja das Schöne an der freien Gesellschaft, dass jeder machen kann, was er will. Dann muss man das auch so akzeptieren."

Steffen Baumgart 2007 im Trikot von Energie Cottbus | Bild: imago/photoarena/Eisenhuth