Sebastian Hänel Bild: Sebastian Hänel

Di 19.06.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Sir Simon Rattle nimmt Abschied als Chefdirigent

Fast 16 Jahre stand er am Pult des wohl besten Orchesters weltweit: Sir Simon Rattle. Seine Ära als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker endet in dieser Woche. Am Dienstag und Mittwoch dirigiert er seine letzten Konzerte als Chef in der Philharmonie. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski würdigt Sir Simon Rattle zum Abschied.