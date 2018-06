imago stock&people Bild: imago stock&people

- "Plötzlich brach der Ukraine-Konflikt im Klassenzimmer aus"

An Berliner Schulen treffen Schüler mit unterschiedlichster Herkunft aufeinander - immer wieder kommt es dabei auch zu politischem oder religiösem Streit. Wie Lehrer am besten damit umgehen sollten, darüber hat Kirsten Buchmann mit Robert Rauh gesprochen. Der Geschichtslehrer bildet selbst Lehrer aus und hat 2013 den Deutschen Lehrerpreis bekommen.

Politische oder religiöse Konflikte an den Schulen zu lösen, gelingt Lehrern in Deutschland zum Teil, sagt Rauh. "Wir haben hochmotivierte Lehrer an den Schulen, die bereit sind, […] die Flüchtlinge in Willkommensklassen und Regelklassen zu unterstützen. Und auch die Kinder aus Zuwandererfamilien seien sehr motiviert. Das Problem seien die Rahmenbedingungen. "Aus diesen Gründen sind wir überfordert", gibt er zu. "Ich bin nach meinen Erfahrungen als Lehrer der Auffassung, dass kleinere Klassen sehr wohl Sinn machen", sagt Rauh. Das wichtigste Stichwort dabei: Binnendiffenzierter Unterricht. Das heißt, dass die Inhalte dem Lern- und Entwicklungsstand der Schüler angepasst werden. Dieser Unterricht sei "nötiger denn je", so der Geschichtslehrer.

Konflikte im Klassenzimmer konstruktiv nutzen

An seiner Schule in Berlin-Hohenschönhausen habe er selbst auch schon politisch motivierte Konflikte unter Schülern erlebt - unter Jugendlichen, deren Familien aus Russland und der Ukraine stammen.Vor zwei Jahren hätten sich in seinem Geschichtsgrundkurs in der Oberstufe eine ukrainische Schülerin und zwei russische Schüler offen über die Lage ihrer Heimatländer gestritten, erinnert sich Rauh. Er habe sich als Lehrer zwar nicht überfordert gefühlt. "Aber so einen Konflikt zu managen und zwischen den Schülern eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, ist nicht ganz einfach." Dabei mache es einen Unterschied, ob es sich die Oberstufe handele oder um jüngere Schüler - in der siebten oder achten Klasse reagierten Kinder noch deutlich emotionaler, erklärt Rauh. Im Fall des Ukraine-Konflikts fand er die Lösung darin, dass er beiden Seiten den Auftrag gab, ihre Position eine Woche später als Kurzvortrag darzustellen: "Und zwar multiperspektivisch - also keine Moralkeule", sagt er. Nach den Vorträgen sollten die Schüler dann gemeinsam eine Konfliktlösung zu erarbeiten - "und die ging am Ende sogar weiter als das Minsker Abkommen".

"Schüler müssen angstfrei über Probleme sprechen können"

Er könne verstehen, wenn Kollegen sagen, dass für solche Projekte kein Platz im Lehrplan ist. "Aber: Die Lernatmosphäre leidet darunter. Mir ist es eben wichtig, dass ich eine entspannte Unterrichtsatmosphäre habe und dazu gehört, dass die Schüler angstfrei über ihre Probleme sprechen." Rauh ist als Ausbilder in vielen Schulen in Berlin unterwegs - auch an sogenannten Brennpunkt-Schulen in Mitte, Wedding und Reinickendorf. Auf dem Weg zu einer Examensprüfung bekam er auf dem Flur mit, wie sich zwei arabischstämmige Siebtklässler mit "Du Jude" beschimpften. Eine junge Kollegin, die Pausenaufsicht hatte, schritt ein. Sie erzählte Rauh danach, die beiden Schüler hätten gar keine Ahnung vom Nahost-Konflikt oder dem Holocaust und würden das Wort einfach wie den Begriff "Idiot" benutzen. Die Kollegin sei überfordert gewesen - "wie wir alle, weil wir das in der Ausbildung nicht hatten", sagt Rauh. Sie habe aber richtig reagiert, indem sie einschritt und das Problem thematisierte. "Die Frage ist natürlich, wie wir das in irgendeiner Weise in den Unterricht einbinden können", meint der Geschichtslehrer. Er sei dafür, Kinder und Jugendliche nicht erst in höheren Klassen mit internationalen Konflikten zu konfrontieren.

"Lehrern fehlt interkulturelle Bildung"

"Generell fehlt eine interkulturelle Bildung der Lehrer", beklagt Rauh. "Ich bin der Meinung, das sollte im Referendariat unbedingt eine Rolle spielen." Dabei gehe es zum einen um die didaktische Ebene, also darum, wie weltpolitische Konflikte den Schülern am besten vermittelt werden. Zum anderen müssten Referendare auf Vorfälle im Unterricht vorbereitet werden - wie antisemitische Sprüche oder Verschwörungstheorien. Rauh plädiert dafür, offensiv mit dem Problem umzugehen. "Es nicht zu benennen, ist auch keine Lösung", sagt er. "Wenn man nämlich das Gefühl hat: Es ist nicht nur an meiner Schule so, sondern es gibt das Problem auch an anderen Schulen, dann gäbe es die Möglichkeit, dass man in den Austausch tritt und den Schulen auch Hilfen anbietet." Grundsätzlich sei er sehr dafür, an jeder Schule eine soziale Mischung zu haben, sagt der Lehrer. Doch in der Realität sei das nicht machbar. "Man kann Eltern nicht zwingen, ihre Kinder an einer bestimmten Schule anzumelden, um eine solche soziale Durchmischung zu erreichen."

Rauh fordert Top-Ausstattung für "Brennpunktschulen"