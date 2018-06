- Timm Beichelt: Fußball und Macht

"Zum Verhältnis von Fußball und Macht" - so lautet der Untertitel des Buches "Ersatzspielfelder", das rechtzeitig zur WM in Russland erschienen ist. Der Politologe Timm Beichelt untersucht darin, wie Wirtschaft und Politik zu solchen Ersatzspielfeldern im Fußball werden. Andreas Oppermann hat sich mit ihm zum Gespräch getroffen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland steht vor der Tür. Nun ist Russland nicht gerade als Fußball-Nation bekannt. Die russischen Stadien sind bei Spielen der heimischen Liga nur mäßig gefüllt und die letzten Erfolge der russischen Nationalmannschaft liegen eine Weile zurück. "Die russischen Stadien und der russische Fußball sind in einer gewissen Krise", sagt auch Timm Beichelt, Professor an der Viadrina in Frankfurt/Oder und Autor des Buches "Ersatzspielfelder – Zum Verhältnis von Fußball und Macht".