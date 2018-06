- Robert Menasses spannendes Plädoyer für Europa

Zur "Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europa“ rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im letzten September auf. Während die politische Reaktion eher verhalten ausfiel, gab es seitens der Kultur Applaus: Der Österreicher Robert Menasse hat dem gegenwärtigen Zustand Europas seinen letzten Roman gewidmet: "Die Hauptstadt". Sie spielt in Brüssel und Menasse bekam dafür den deutschen Buchpreis. Christian Wildt im Gespräch mit Robert Menasse.

Robert Menasse hat sich tief hineinbegeben in den "Maschinenraum der politischen Entscheidungen", wie er das europapolitische Brüssel nennt - und seinen Lebensmittelpunkt in die belgische Hauptstadt verlegt. "Dort war ich mehrfach überrascht. Ich habe mich für Brüssel entscheiden, als mir klar wurde, dass dort etwas passiert, das in mein Leben hineinregiert und die Rahmenbedingungen meines Lebens gewissermaßen definiert", erzählt er Christian Wildt. In den europäischen Institutionen und in der Kommission stieß Menasse "auf eine nicht gerade euphorische Stimmung." Unproduktive, fast unauflösbare Widersprüche, die es innerhalb der EU gebe "und die wir alle in Form von Krisen erleben" waren seine ständigen Wegbegleiter.

Als in höchstem Maße lähmend empfindet der Österreicher dagegen die Pragmatiker in den EU-Behörden: "Das sind die Fantasielosen. Wer hat all die Krisen produziert? Nur Utopisten, Irre, Träumer? Nein – professionelle Politiker und Beamte, die ganz pragmatisch gearbeitet haben. Ich finde es grotesk, dass ausgerechnet die jetzt die Krisen pragmatisch lösen sollen, das können sie nicht." Vielmehr würden die Entscheidungen im EU-Rat getroffen, also letztlich von den nationalen Staats- und Regierungschefs, die nur allzu oft ihre nationalen Interessen betonten und verfolgten, anstatt an das europäische Ganze zu denken: "Die Renationalisierung dieser Tage ist Folge von politischem Pragmatismus. Das ist kein Rechtsruck, sondern systemimmanent."



Als äußerst erfrischend hat er dagegen das Auftreten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erlebt, der erkannt habe, dass nur ein Zurückdrängen des Nationalstaats und nur gemeinsame Entscheidungen Europa voranbrächten: "Staats- und Regierungschefs müssen an die Gründungsidee der Europäischen Union erinnern, sie müssen den Status Quo offen kritisieren, dürfen ihn nicht schönreden - und sie müssen Perspektiven eröffnen. Schönredner gefährden das Projekt, blinde und ahnungslose Kritiker gefährden das Projekt - und die Anti-Europäer mit dem Titel Pro-Europäer sind überhaupt das Widerlichste, was wir gegenwärtig leider beobachten müssen."