- "Wenn man überall geprügelt wird, sammelt sich viel schöner Stoff an"

Christoph Hein hat eine bewegte Geschichte erlebt und gelebt: Sechs Mal wechselte er - freiwillig oder unfreiwillig - seine Staatsbürgerschaft. Seine Biographie bezeichnet er deshalb auch als Steinbruch, in dem er immer wieder herummeißelt. Steinbrocken daraus baut er in seine historischen Romane ein. Ulrike Bieritz hat Christoph Hein in seiner Schreibstube Havelberg besucht und mit ihm über Künstler und Politik, das Schreiben und seinen berühmten Sohn, den Schriftsteller Jakob Hein, gesprochen.

Christoph Hein hatte vieltfältig Glück, sagt er von sich selbst. Denn er sei oft gegen Mauern geknallt, oft politisch geprügelt worden. 1944 geboren, in Bad Düben bei Leipzig aufgewachsen, als Sohn eines Pfarrers in der DDR oft angeeckt. Früh musste er lernen, dass er in dem System nicht zu denjenigen gehörte, die einen leichten Lebensweg gehen konnten. Die ostdeutschen Grenzen, sie waren auch seiner Biographie vorgegeben, per se durch den Beruf des Vaters in die Wiege gelegt.

So wurde ihm ein Platz in der Erweiterten Oberschule verwährt, er besuchte in Westberlin ein Gymnasium. Dennoch schlug er sich im sozialistischen System durch, studierte in Leipzig und Berlin, schaffte es schließlich als Dramaturg an die Volksbühne in Ost-Berlin. Die vielen Hürden auf seinem Lebensweg begreift er jedoch als Glück: "Nichts ist besser, als in seiner Kindheit und Jugend viel auf die Nase fällt und sich blutige Wunden holt. Das ist schon etwas sehr wichtiges für diesen komischen Beruf", sagt er im Vis à vis.

Dennoch sieht er sich mit seinen Erfahrungen nicht als Ratgeber für die jüngeren Generationen. Dass, was er in seinem Leben begriffen habe, ist, dass jeder seine eigenen Fehler machen muss und will. "Nichts hören die Jüngeren weniger gern als Belehrungen von den Älteren. Lasst sie machen!"