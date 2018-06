Bild: imago stock&people

Mo 11.06.2018

- Andreas Westerfellhaus: Pflege-Profi der Bundesregierung

"Zuhörer sein für die Betroffenen und Prellbock für politische Forderungen" - so hat Andreas Westerfellhaus sein Amtsverständnis einmal definiert. Seit Mitte April ist er der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, nachdem er vorher jahrelang Präsident des Deutschen Pflegerats war. Wie er jetzt versuchen will, seine Erfahrung als Praktiker in politische Maßnahmen münden zu lassen, darüber hat Anna Corves mit ihm gesprochen.

Andreas Westerfellhaus hat in den 1970er Jahren eine Krankenpfleger-Ausbildung gemacht und war später in der Pflege-Ausbildung tätig. Aus seiner Sicht hilft ihm das sehr bei der politischen Arbeit. "Wenn man authentisch und detailliert weiß, worüber man redet, wie die Struktur im Beruf ist, wo die Fallstricke und Fehler liegen - da kann man mir einfach nichts vormachen", sagt er. Das Verhältnis zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist laut Westerfellhaus gut: "Unsere inhaltliche Arbeit ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und einer klaren Aufforderung an mich, auch den Finger in die Wunde zu legen." Das gemeinsame Ziel sei, dass sich für die pflegenden Angehörigen ganz schnell und spürbar etwas verändert. Ein großes Problem sei, dass in den letzten Jahren viele Pflegekräfte ihren Beruf ganz aufgaben oder in die Teilzeit wechselten. "Wie können wir diesen Exodus stoppen? Und wie können wir sie da langfristig halten?" fragt sich der Pflegebevollmächtigte. Einen ersten Schritt hat er schon angeschoben: Für Rückkehrer in den Beruf soll es 5.000 Euro Prämie geben.



Viele Pflege-Azubis gehen verloren

Das sei aber noch nicht alles, sagt Westerfellhaus. An den Rahmenbedingungen werde er weiterarbeiten. "Denn es nutzt mir nichts, wenn jemand mir nach der Prämie nicht erhalten bleibt." Deswegen wolle er als weitere Schritte die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich reduzieren - "damit auch wieder Zeit für Erholung und Regeneration entsteht". Außerdem gehe es darum, sich um die Ausbildung zu kümmern und die Abbrecherzahlen zu verringern. "Schon Auszubildende merken in drei Jahren, dass Pflege nur im Dauerlauf mölich ist", so Westerfellhaus. "Das ist die eigentliche Katastrophe. [...] Also: ausbilden, ausbilden, ausbilden - aber hochqualifiziert. Grundsätzlich gehe es ihm stets um den Patienten, erklärt der Pflegebeauftragte. "Und deswegen haben ich immer die gesamte Profession im Blick, aber auch die pflegenden Angehörigen. Denn es geht um die Menschen in dieser Gesellschaft, die zu Recht erwarten, dass ihnen in allen Sektoren eine sichere, qualifizierte Pflege zur Verfügung steht."



