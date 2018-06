rbb/Ulrike Bieritz Bild: rbb/Ulrike Bieritz

Mo 18.06.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Wie politisch muss Kirche sein? - Ein Streitgespräch

Die Diskussion um die Politik in der Kirche ist fast so alt wie die Kirche selbst. Und aktuell sehr präsent: Denn einerseits laufen der Kirche die Mitglieder weg, andererseits kommt der Kirche in Zeiten der Flüchtlingskrise eine große integrative Bedeutung zu. Der evangelische Christ Klaus-Rüdiger Mai hat eine Streitschrift mit dem Titel "Geht der Kirche der Glauben aus?" geschrieben. Seine Thesen findet der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche, Johann-Hinrich Claussen, "hochagressiv". Ulrike Bieritz ist mit beiden im Streitgespräch.

Claus-Rüdiger Mai ist nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Lage der Kirche in Deutschland. Zumindest nicht so zufrieden, wie er es sich wünschen würde. Er sieht, wie um ihn herum viele Menschen aus der Kirche austreten. "Freunde und Bekannte haben die Kirche verlassen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich zu stark ideologisiert und politisiert", beschreibt er Ulrike Bieritz seinen Unmut. Seiner Meinung nach befindet sich die Kirche in einer Krise, weil sie sich zu sehr einmischt, vor allem parteipolitisch würde er mehr Zurückhaltung befürworten. Ganz konkret falle Mai das auf, wenn er die einzelnen Milieus in der Kirche betrachte. Es habe sich ein rot-grünes Milieu entwickelt, dem viele Äußerungen entspringen. Zwar findet er eine starke Linke in der Kirche auch wichtig, befürchtet jedoch, dass dieser Zweig in der Kirche die Konservativen verdrängt: "Es hat was zu tun glaube ich mit den Illusionen, in denen man aufgewachsen ist. Dann vertritt man diese Meinung und hat die Kirche an dem Punkt auch gespalten, wo es Menschen gibt die anderer Meinung sind. Die werden dann scheel angeguckt."



Das Talent der Kirche zur Mäßigung öffentlicher Diskurse

Eine Lesart des aktuellen Zustands der Kirche, die der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche, Johann-Hinrich Claussen, nicht nachvollziehen kann. Er müsse immer die Stirn runzeln, wenn Kirche und Politik gegeneinandergestellt werden. Das führe häufig zu Abkürzungen, die ihm nicht so gut gefallen. Kirche habe erst einmal nichts Politisches, sondern sei eine Grundäußerung der ganz eigenen existenziellen Wahrnehmung vor Gott. Erst in zweiter Linie sei die Gemeinschaft der Gläubigen in der Zivilgesellschaft verhaftet und somit immer Teil derer. "Ich glaube, dass die evangelische Kirche ein besonderes Talent oder die Aufgabe hat, Verständigung und Mäßigung im öffentlichen Diskurs zu befördern", sagt Claussen. Sie könne Menschen in einen Dialog miteinander bringen und so Verständigung zwischen entgegengesetzten Meinungen befördern. Damit sei sie sehr politisch.

Wie müsste eine zukunftsfähige Kirche aussehen?