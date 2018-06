- "Mit 60 ist dann irgendwann auch mal genug gekämpft"

Margot Käßmann ist eines der bekanntesten Gesichter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie war Pfarrerin, Bischöfin, Ratsvorsitzende der EKD und zuletzt Botschafterin für das Reformationsjubiläumsjahr. Am Sonntag wird sie 60 Jahre alt und geht kurz darauf in den Ruhestand. Kirchenredakteurin Ulrike Bieritz hat Margot Käßmann getroffen.



Seite 1 von 2

Es war das Ende ihrer Karriere als EKD-Ratsvorsitzende, aber aus der Öffentlichkeit verschwunden ist Margot Käßmann trotzdem nicht. Im Gegenteil. Im Februar 2010 wurde die Frau an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland mit 1,54 Promille Alkohol am Steuer erwischt. Wenig später trat sie von allen Ämtern zurück, aus der Landesbischöfin wurde eine einfache Pastorin. Für eine Weile war Käßmann danach Gastdozentin in den USA. Doch spätestens mit der Ernennung zur EKD-"Botschafterin für das Reformationsjubiläum" war sie 2011 zurück. Seitdem reist die 58-jährige zur Vorbereitung des Lutherjahres 2017 um die Welt. Außerdem schreibt sie Bücher, hält Reden und tritt in Talkshows auf. Solidarität mit den vielen hunderttausend Flüchtlingen ist ihr großes Thema geworden, und Grenzen der Belastbarkeit sah sie auch auf dem Höhepunkt der Krise nicht erreicht. "Wo leiden Deutsche, weil Flüchtlinge im Land sind?", fragte sie im Dezember 2015. Dass Käßmann auch bei den Linken viele Anhänger hat, liegt sicher auch an ihrer Kritik am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Sie war die erste Frau an der Spitze der EKD, manche nennen sie eine "theologische Feministin". Viele Menschen schätzen vor allem ihre direkte und verständliche Sprache. Die Mutter von vier erwachsenen Töchtern ist im hessischen Marburg geboren, ihren Lieblingsort hat sie auf der Ostseeinsel Usedom gefunden. (Quelle: dpa)

Am Sonntag feiert Käßmann ihren 60. Geburtstag und wird Ende Juni mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. "Es ist mir sehr bewusst, dass das ein großes Privileg ist", sagt sie. Um die volle Rente zu bekommen, müsste sie eigentlich noch sechs Jahre arbeiten. Doch da ihre jüngste Tochter nun auch eine Stelle angetreten hat und alle vier Töchter damit finanziell versorgt sind, sei der frühere Ausstieg möglich gewesen.

Ihr Leben in der Öffentlichkeit sieht sie ambivalent. "Auf der einen Seite freust du dich natürlich, wenn du etwas mitgestalten kannst", erklärt die ehemalige hannoversche Landesbischöfin. "Ich habe auch gerne Verantwortung übernommen. Ich habe das nicht nur als Last empfunden." Auf der anderen Seite könne es auch belastend sein, "wenn du ständig öffentlich beguckt wirst, in dem, was du tust. Was hat sie an? Wie sieht sie aus? Ist sie jetzt müde oder nicht?" Das sei anstrengend.

In Käßmanns Karriere ergab sich so manches durch Zufall. Sie selbst sieht dabei mehrere Schlüsselpunkte in ihrem Leben. Der eine war ein Stipendium in die USA als Schülerin. "Es war ein Zufall, dass ich dieses Formular ausgefüllt und dann auch das Stipendium bekommen habe", erinnert sie sich. "Dadurch hatte ich natürlich einerseits weltläufige Erfahrungen, andererseits konnte ich fließend Englisch sprechen." Das habe ihr neun Jahre später genutzt, als jemand gesucht wurde, die als Jugenddelegierte zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) nach Vancouver fährt.

Und als es dann darum ging, den Zentralausschuss des ÖRK zu besetzen, erfüllte sie gleich drei Quoten: Sie war weiblich, unter 30 Jahre alt und nicht ordiniert - und wurde gewählt. "Das hat mir natürlich eine Welt eröffnet", sagt Käßmann. Sie habe viele Kontakte geknüpft und Erfahrungen gesammelt, etwa in der Leitung von Versammlungen.