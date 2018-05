Bild: Arthur Zalewski

- Klaus Dörr, Interims-Chef der Volksbühne

Klaus Dörr hat in Berlin schon am Berliner Ensemble und am Maxim Gorki Theater gearbeitet. Nach dem Abgang von Chris Dercon wurde der designierte geschäftsführende Direktor kommissarischer Intendant der Volksbühne. Über seine Aufgaben dort hat sich unsere Theaterexpertin Ute Büsing mit Klaus Dörr unterhalten.

Eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass Dörr den Vertrag mit der bisherigen Programmdirektorin Marietta Piekenbrock auflöste - auch wenn er das anders bezeichnet: "Dem gingen Gespräche und Diskussionen über vier Wochen voraus. Und dann gab es die gemeinsame Entscheidung, den Vertrag aufzulösen". Heintergrund war, dass sie für das Programm von Dercon stand, "welches in der Form nicht fortgesetzt werden konnte". Das heißt: das Programm werde sich im Lauf der nächsten eineinhalb Jahre verändern - "wieder stärker in Richtung Ensemble- und Repertoiretheater."



Konkret: das Bauhaus-Projekt

Im Moment ist Dörr alleiniger de-facto-Programmverantwortlicher. Mehrere Dramaturgen sind allerdings beratend für die Volksbühne tätig oder ab Herbst fest dazustoßen. "Es gibt aber noch keine Verträge, und insofern auch keine Namen". Ein noch von Dercon und Piekonbrock geplantes Groß-Projekt zum Bauhausjubiläum wird allerdings umgesetzt.

Bis Ende der Spielzeit: 7-Tage-Woche

Neben seinem neuen Amt ist er immer noch Künstlerischer Direktor und Stellvertretender Intendant bei Armin Petras am Staatsschauspiel Stuttgart. Dort ist er bis Ende der Spielzeit gebunden. Zwei Tage in der Woche ist er dort - "das bedeutet für mich eine 7-Tage-Woche, aber das ist für den Übergang bis Mitte Juli für mich völlig in Ordnung".

Überbrückung mit Übernahmen und Gastspielen

Um die Spielfähigkeit des Hauses wieder herzustellen, gibt es Rücklagen. Er werde alles dafür tun, dass im Laufe der nächsten Spielzeit wieder ein Repertoire entsteht. "Das ist die Hauptaufgabe - in erster Linie Regieteams zu engagieren, um im Lauf der nächsten zwei Jahre wieder einen Repertoirebetrieb zu ermöglichen." Damit verbunden soll wieder ein Ensemble entstehen - am Anfang mit Gastverträgen. Überbrückt wird die Zeit z.T. mit Eigenproduktionen, Übernahmen aus anderen Theatern und Gastspielen.