- Chris Helmbrecht: Party-Guru in Moskau

Chris Helmbrecht hat einen ganz speziellen Blick auf die russische Hauptstadt: Er organisiert seit 15 Jahren Partys in Moskau und ist dort ein angesagter DJ. Im Moment steckt der gebürtige Münchener im Dauerstress, denn wenn in zwei Wochen die WM anfängt, stehen für ihn etliche Events für Millionäre auf dem Programm. Russland-Korrespondent Oliver Soos hat Chris Helmbrecht getroffen.

Geld spielt dabei kaum eine Rolle. Helmbrecht schickt zum Beispiel eine Kolonne von Rolls Royce oder Maybach-Wagen zum Flughafen, um seine Gäste abzuholen. Dann werden Tische in den besten Clubs und teuersten Restaurants reserviert - in einigen kostet die Reservierung pro Tisch mehr als 1.000 Euro.

Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bedeutet Stress für Helmbrecht. Im Moment schläft er pro Nacht nur fünf Stunden, hat Meetings, muss mit Kunden verhandeln. Hotels, Yachtclubs, Dachterrassen – das sind Orte, an denen der 46-Jährige Partys für VIP-Kunden veranstaltet, auch mit Public Viewing.

Während des Gesprächs mit Korrespondent Oliver Soos in einem Moskauer Park wird in der Umgebung gehämmert und gebaut - offenbar muss bis zur WM in Moskau noch so einiges fertiggestellt werden. "Das ist wieder typisch Russland", lacht Chris Helmbrecht. "Auf den letzten Drücker ist überall in der Stadt die Hölle los, überall wird noch gebaut."

Helmbrecht wurde 1971 in München geboren und wuchs dann in Bamberg auf. Acht Jahre lang war er beim Bundesgrenzschutz, schaffte es aber nicht wie geplant zum Hubschrauberpiloten und stieg enttäuscht aus. Außerdem war er Snowboard-Profi und Snowboard–Lehrer in Garmisch-Partenkirchen.

1997 warf er alles hin, ging nach New York und wurde dort Web-Designer mit einer eigenen Agentur. Allerdings brach sein Geschäft nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zusammen. Helmbrecht machte eine kurze Zwischenstation in einem Internet-Laden auf Teneriffa - und ging dann schließlich nach Moskau.