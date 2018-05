- "Lö Grand Bal Almanya" - 50 Jahre Arbeitsmigration

Für das Berliner Gorki-Theater besorgt Nurkan Erpulat gerade die Uraufführung von "Lö Grand Bal Almanya". In dem Singspiel mit dem Untertitel "57 Jahre Scheinehe" geht es um einen Rückblick auf knapp sechs Jahrzehnte Arbeits-Migrationsgeschichte, die in den 1950er Jahren mit Italienern begann und in den 1960ern mit Türken fortgesetzt wurde.

Sein Theaterstudium begann er in Izmir, setzte es dann als erster türkisch-stämmiger Regiestudent an der Berliner Ernst-Busch-Hochschule fort.

Erpulat selbst wurde 1974 in Ankara geboren und wuchs dort auf. Seine Familie kommt allerdings väterlicherseits aus Sarajevo und Skopje; die Vorfahren seiner Mutter kamen aus Griechenland und der Krim. "Mein Vater war Beamter und wurde alle zwei Jahre versetzt. Wir haben immer gesagt 'wir sind Bosnier und Mazedonier'." Deswegen habe er sich früher immer eher als Bosnier gefühlt denn als Türke. Heimatlosigkeit zwischen verschiedenen Kulturen war also schon immer ein Thema seit seiner Kindheit.

Gibt es einen deutschen und einen türkischen Regisseur Nurkan Erpulat? "Wenn ich in der Türkei arbeite, bin ich türkei-kritisch - und in Deutschland bin ich deutschland-kritisch", gibt er zu. "Das gehört zu meiner Arbeit". Deutliche Unterschiede spürt er allerdings in der Rezeption: "Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft in Berlin ist netter zu mir als Türke."

Grundsätzlich sieht er Regisseure als Vermittler: "Ich habe einen Stoff, und ich versuche, den am besten so zu kommunizieren, dass die Leute darüber hinausgehen. Das ist meine ständige Bemühung. (...) Ich möchte die Geschichte erzählen, das ist mir sehr wichtig."

Das Gespräch führte Ute Büsing