Mo 28.05.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Michael Wollny: Inspiration aus vielen Quellen

Gerade 40 geworden wirkt Jazz-Pianist Michael Wollny immer noch wie das Wunderkind aus der Nachbarschaft. In den letzten Jahren ist er zu einem der einflussreichsten Jazzer in Europa geworden und spielt vor ausverkauften Hallen. So wird das auch am Dienstagabend bei seinem Geburtstagskonzert in der Berliner Philharmonie sein. Vorher hatte Inforadio-Kulturreporter Jens Lehmann Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.





Seine ersten Erfolge feierte er als junger Pianist - damals noch in der Klassiksparte - im Wettbewerb "Jugend musiziert". Doch schon damals habe er den Wunsch gehabt, ohne Noten "meine eigenen Geschichten" zu erzählen. In der Praxis sah das so aus, dass er als Kind zuhause am Klavier einfach alles nachspielte, was ihm seine Schwester vorspielte oder was er im Radio hörte. "Da war der Schritt zur Improvisation klein - und von der Improvisation zum Jazz noch kleiner".

So gradlinig wie seine Musiker-Biografie von außen aussieht, war sie nicht, gibt er zu: "Die reibungslose Zielstrebigkeit habe ich damals nicht empfunden. Ich hab einfach das gemacht, was sich richtig anfühlte, aber ich habe durchaus auch Verzögerungen und Sackgassen eingeschlagen." So haber er als Teenager eine ziemlich lange Zeit zuhause am Atari-Computer gesessen und "technoide Musik" produziert. "Da waren schon noch diverse Seitenstränge hier und da."

Fragen nach einem ganz bestimmten Vorbild oder ganz bestimmten Quellen der Inspiration kann er nicht beantworten: Es gibt keine "Top Five" von Musikern oder Komponisten, die ihn besonders stark beeinflusst haben. "Die wechselt ständig", sagt er. Stark beeinflusst wurde er immer von Musikern in seiner Umgebung. Seine erste Jazzplatte war das berühmte Kölner Konzert von Keith Jarrett; "das habe ich gehört mit 15 ohne zu wissen, dass das eine Form von Jazz sein kann." Auch klassische Musik und klassische Komponisten standen im Vordergrund bis hinein in die Musik des 20. Jahrhunderts.