Fr 11.05.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Neue Viadrina-Präsidentin: Julia von Blumenthal hat viel vor

"Sichtbar in Europa – präsent in der Region – vernetzt in Wissenschaft und Gesellschaft" – unter dieses Motto möchte Julia von Blumenthal, die designierte Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, ihre Präsidentschaft stellen. Wie das gelingen soll, darüber hat Andreas Oppermann aus dem rbb-Studio Frankfurt mit ihr gesprochen.