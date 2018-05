imago/Torsten Becker Bild: imago/Torsten Becker

Di 15.05.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Parteien im Sinkflug

Nur etwa jeder Hundertste in Berlin und Brandenburg ist noch Mitglied einer Partei - und das in einer Zeit, in der politisch so viel diskutiert wird, wie lange nicht mehr. Wie dieses Ungleichgewicht zustande kommt und welche Probleme das für die Parteien erzeugt, bespricht Landespolitikreporter Thorsten Gabriel mit dem Parteienforscher Oskar Niedermayer.



Engagiert über Politik diskutieren? Ja. Sich in einer politischen Partei engagieren? Nein! So lautet der Befund beim Blick auf die Parteien in unserer Region. Trotz derzeit leicht steigender Mitgliedszahlen sind es gerade mal 1,2 Prozent der Berliner und Brandenburger, die ein Parteibuch haben. Dabei mangelt es eigentlich nicht an politischen Themen, die zum Mitmachen animieren könnten. Woran liegt also diese Zurückhaltung? Der Parteienforscher Oskar Niedermayer wundert sich darüber wenig. Es gebe generell nur einen kleinen Anteil von Leuten, die sich über das Wählen hinaus politisch engagierten: "Gerade in Parteien ist das politische Engagement sozusagen Ressourcen vernichtend: Man braucht viel Zeit, muss Mühe aufwenden und das will nur ein kleiner Teil der Menschen auf sich nehmen."

Parteienforscher Oskar Niedermayer Bild: dpa/Julian Stratenschulte