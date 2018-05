imago/Reiner Zensen Bild: imago/Reiner Zensen

- Auf in die Zukunft: Das Futurium Berlin

An der Spree mitten in Berlin steht ein neues, hochmodernes Gebäude aus viel Glas: Das Futurium. Es ist als Ort gedacht, der sich mit allem beschäftigt, was die Zukunft bringen könnte. Eröffnet wird das Futurium voraussichtlich erst im Frühjahr 2019, doch Direktor Stefan Brandt lädt Neugierige schon ab Mittwoch elf Tage lang zu den "Werkstattwochen" ein. Was dahinter steckt, verrät Brand im Gespräch mit Thomas Prinzler.

Stefan Brandt, Direktor des Futuriums Bild: Inforadio

Stefan Brandt ist es wichtig, mit den "Werkstattwochen" zu zeigen, wie komplex Zukunftsfragen sind. Man könne sie häufig nicht mit schwarz oder weiß, ja oder nein beantworten. "Teilweise haben wir ein sehr breites Spannungsfeld an Fragen und Lösungsmöglichkeiten", so der Direktor des Futuriums. Ein Beispiel sei die Bürgerbeteiligung - ein wichtiges demokratisches Instrument, das aber auch Verzögerungen bei wichtigen politischen Entscheidungen bringen kann. Zu diesem Thema ist in den "Werkstattswochen" ein Debattenabend geplant. Weitere Themen sind die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Glück sowie der Klimaschutz. Zu Letzterem ist am Sonntag (3.6.) ein "Klima-Mitmach-Tag" geplant, bei dem Besucher vieles ausprobieren können. Laut Brandt will das Futurium wissenschaftliche Ansätze in ganz praktische Tipps umsetzen, also: "Was können wir konkret in unserem Alltag tun, vielleicht auch ohne, dass uns jemand per Gesetz dazu zwingt, um zum Klimaschutz beizutragen?"



Das Futurium als offenes Haus

Er selbst schaue optimistisch in die Zukunft, allerdings "reflektiert-optimistisch", schränkt Brandt ein, "weil ich natürlich auch sehe, wohin blauäugige Ansätze, bei denen man nicht an den zweiten und dritten Schritt gedacht hat, führen können." Als Beispiel nennt er die sozialen Medien, die ursprünglich dafür gedacht waren, einer breiten Masse von Menschen "quasi barrierefrei" Informationen zu liefern. Brandt gibt zu bedenken: "Wenn Twitter beispielsweise einen großen Teil seines Marktwerts heute über das Konto von Donald Trump macht, dann haben wir da eine Entwicklung, die sicher anders ist als das Intendierte." Er betont, das Futurium sei als offenes Haus gedacht, das sich nicht nur an Wissenschaftler wende. "Denn Zukunft geht uns alle an", sagt er. Deswegen versuche man auch, bis zur Eröffnung immer wieder Fenster zu schaffen, um schon einmal Einblicke zu bieten - wie einen Tag der offenen Tür im vergangenen September oder nun eben die "Werkstattwochen".



