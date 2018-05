- "Das Parlament führt einen Kampf gegen die Verfassung"

Miroslaw Wyrzykowski war fast zehn Jahre lang Richter am polnischen Verfassungsgericht. Wegen seiner Verdienste dort wurde er mit hohen Würden ausgezeichnet. Doch bei der nationalkonservativen PiS-Regierung ist er unbeliebt - weil er offen den politischen Umbau der Justiz beklagt. Einen hohen EU-Posten nahm ihm die Regierung deshalb schon weg. Aber Wyrzykowski will nicht schweigen.

Miroslaw Wyrzykowski ist kein Mann lauter Töne und doch sagt er deutlich, er macht sich Sorgen um Polens Verfassung. Was er derzeit beobachte habe eine neue Qualität: "Das Parlament führt einen Kampf gegen Grundsätze der Verfassung".

Der 68-Jährige war selbst von 2001 bis 2010 Richter am polnischen Verfassungsgericht. Ob er dort heute auch noch arbeiten würde? Natürlich, es gehe ja schließlich nicht um PiS sondern um berufliche und ethische Verantwortung. Ob er auch gewollt wäre? Das, meint er, sei eine andere Frage.

Die nationalkonservative Regierungspartei Recht- und Gerechtigkeit (PiS), hat seit ihrem Amtsantritt 2015 die Justiz umgebaut und – so die Sorge der Kritiker – sich unterstellt, Richterposten ausgetauscht und den Einfluss der Politik gestärkt. Präsident Duda möchte die Verfassung sogar ganz neu schreiben. "Ich fühle mich wie ein Vater, der beobachtet, was mit seinem Kind gemacht wird", meint Wyrzykowski, "meine Gefühle sind nicht besonders erfreulich".

Er lässt deutlich durchblicken: gemocht ist er nicht. Zweimal hat ihn der polnische Staat wegen seiner Verdienste um die Verfassung ausgezeichnet, doch bei PiS stehe er unter Beobachtung. Seinen Posten als Vize der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz beim Europarat habe er bereits verloren.

PiS argumentiert: Man will verkrustete Strukturen aufbrechen, es gebe zu viele Richter aus der kommunistischen Zeit und es habe in der Vergangenheit zu oft Fehlurteile gegeben. So wurden zwischenzeitlich Fernsehspots geschaltet, die polnische Richter mehr oder weniger als unfähig darstellen. Peinlich und unbegründet, meint Wyrzykowski: "Ich würde mit meiner vollen Entschlossenheit die Ehre der polnischen Richter verteidigen".