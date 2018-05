- Heribert Prantl: Heimat, Kreuze, Populismus

Heribert Prantl hat zu ziemlich vielen eine Meinung. Ein Umstand, den er in seinem Beruf bestens gebrauchen kann: Er leitet das Meinungsressort der Süddeutschen Zeitung. Über seine Meinung(en) zum Heimatministerium, zu Kreuzen in bayerischen Behörden und zum richtigen Umgang mit Populismus spricht Friederike Sittler mit ihm.



Heribert Prantl ist bei der Süddeutschen Zeitung verantwortlich für das Meinungsressort. Der gelernte Jurist sagt auch selbst gerne, was er denkt. Geboren in der Oberpfalz, war Prantl einige Jahre Staatsanwalt und Richter.

Heimat besteht für Prantl auch nicht darin, Kreuze in bayerische Behörden zu hängen: "Da beginne ich, mich maßlos zu ärgern. […] Ich bin jemand, der Kreuze im öffentlichen Raum durchaus mag. Natürlich will ich weiterhin ein Gipfelkreuz haben. Natürlich will ich weiterhin, dass am Wegrand Kreuze stehen. Aber die stehen nicht da, weil das die CSU angeordnet hat. […] Es geht hier nicht um Christlichkeit, sondern darum, der CSU einen Wahlkampflauf zu geben. […] Aber dafür ist das Kreuz nicht da. Das Kreuz ist kein Wahlkampfschieber."

Auch zum Umgang mit Populisten hat Heribert Prantl eine Meinung, sogar in dem Maße, dass er darüber einen kleinen Band geschrieben hat. Sein Rezept: Eine Politik machen, die die Anfälligkeit für Populismus verringert: "Wie schaffe ich es, dass sich die Wähler einigermaßen aufgehoben fühlen in der Politik? Das Wählen der AfD ist oft eine Reaktion, um 'denen' zeigen zu wollen. Ich brauche eine Politik, die das nicht notwendig macht. Da ist einiges zu machen."