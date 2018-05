- Vor 30 Jahren: Die Besetzung des Lenné-Dreiecks

Das Lenné-Dreieck neben dem Potsdamer Platz war 1988 Schauplatz einer spektakulären Mauergeschichte, als Autonome das Gebiet besetzten und die Westberliner Polizei hilflos zusehen musste – weil das Gebiet offiziell zur DDR gehörte. Polizeihauptkommissar Olaf Heck war damals im Einsatz. Inforadio-Redakteurin Martina Schrey war ebenfalls dort – als Berichterstatterin. Gemeinsam erinnern sie sich und ziehen Parallelen zu heute.

Das Lenné-Dreieck – das ist das Gelände nördlich vom Potsdamer Platz, auf dem heute das Beisheim-Center steht. Vor 30 Jahren aber zog sich hier die Mauer quer durch die Stadt. Das Kuriose: Das Lenné-Dreieck lag zwar im Westen, gehörte aber zum Gebiet der DDR. Seit dem Mauerbau, also 27 Jahre lang, hatte niemand mehr das Gebiet betreten. Am 1. Juli 1988 sollte es im Rahmen eines Gebietsaustausches an den Westen gehen – der Senat plante hier den Bau einer sechsspurigen Schnellstraße.

Doch die zunächst friedliche Besetzung veränderte sich. Zunehmend gewaltbereite Aktivisten warfen Steine oder schossen mit Zwillen Stahlkugeln in Richtung Polizei. Die Westberliner Regierung ihrerseits machte Druck: Zahlreiche Mannschaftswagen und Wasserwerfer zogen am Rande des Dreiecks auf. Mitte Juni 1988 eskalierte die Situation: Bis tief in die Nacht hinein schoss die Polizei mit Tränengas und attackierte die Besetzer mit Wasserwerfern.

Das ging nun viele Nächte so – bis zu dem Tag, an dem der Gebietsaustausch vollzogen wurde: Am 1. Juli 1988 früh um fünf rückte die West-Berliner Polizei zur Räumung an. Rund 200 Besetzer waren zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Gelände. Doch statt sich festnehmen zu lassen, traten viele die Flucht nach vorn an – und sprangen über die Mauer in den Osten, wo sie bereits von Pritschenwagen der Volkspolizei empfangen wurden. Im Osten bekamen die Besetzer ein Frühstück und fuhren dann zurück in den Westen. Die Besetzung des Lenné-Dreiecks war zu Ende. Heute ist davon an der Stelle nichts mehr zu erahnen. Noch nicht einmal sonderlich viel Grün.