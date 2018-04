- Georg Scharegg feiert 15 Jahre Theaterdiscounter

Der Theaterdiscounter gehört zu den wichtigsten Produktionsorten und Publikumsmagneten der Berliner freien Szene. An diesem Freitag feiert er seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat sich Inforadio-Theaterexpertin Ute Büsing mit dem Gründer und Leiter Georg Scharegg unterhalten.

Beim Wort "Discounter" denkt man automatisch an Supermarkt und Schleuderpreise. Wie also funktioniert ein "Theaterdiscounter"? Gründer und Leiter des Berliner Theaters ist Georg Scharegg. Er erklärt die Idee, die vor 15 Jahren hinter dem Namen stand: "Wir wollten ein bisschen auch die Theaterszene von Berlin revolutionieren, indem wir auch auf gewisse Marktgesetze hingewiesen haben, auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Hochkultur und freier Szene, nachwachsender Theaterkultur."

Der Theaterdiscounter tat eine Menge dafür, seinem Namen gerecht zu werden, erinnert sich Scharegg: "Wir sind ein bisschen darauf rumgeritten, bis die Leute es nicht mehr hören konnten. Dass wir dann so Tickets für 9,99 und so 'nen Kram gemacht haben, 'alles muss raus' – Schlagzeilen produziert und die entsprechende Grafik dazu. Wir haben es dann gemerkt: Irgendwann ist gut damit."

Doch es ging Scharegg nicht nur um den Gag, sondern auch um ernste Anliegen: "Wir wollten auch Produktionsbedingungen im freien Theater thematisieren, so wie wir das heute noch wollen und immer noch überlegen, mit unseren Stücken, mit unserer Produktionsform: wie könnte sich die Theaterwelt insgesamt, vor allem in Deutschland in Zukunft in entwickeln und wohin könnte sie sich auch verbessern?"

Im Vis à vis mit Ute Büsing spricht Georg Scharegg außerdem darüber, auf welches Theater sich sein Haus in Zukunft konzentrieren will, welche Formate sich im Lauf der Jahre durchgesetzt haben und wie es sein Theater schaffen will, auch weiterhin eine gute Alternative zu den teuren Kulturstätten der Hauptstadt zu sein.