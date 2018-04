- Reden wir mal über den Tod

Über den Tod zu sprechen, ist es etwas, das vielen schwer fällt. Bei Eric Wrede ist das nicht der Fall. Der Berliner ist Bestatter und Podcaster. Er interviewt Menschen und spricht mit ihnen über den Tod und ihre ganz persönlichen Erfahrungen damit. Wir haben im Vis à vis den Spieß umgedreht. Jörg Poppendieck hat mit Eric Wrede gesprochen - über den Tod, Kritik an der Bestatterbranche und auch darüber, warum der direkte Kontakt mit Toten so wichtig ist für die Verarbeitung von Trauer.

In seinem Podcast "The End" spricht Eric Wrede mit Menschen über den Tod - ob sie prominent sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. "Am Anfang dachte ich, man müsste da Menschen hinholen, die auch einen Namen haben, damit Leute sich das anhören", sagt Wrede. Aber eigentlich sei es egal, wer da sitzt, denn: "Die Geschichten sind wichtig."

Wenn jemand stirbt, hätten die Angehörigen oft erst mal Fragen, für welche Urne oder welchen Sarg sie sich entscheiden sollen. Doch das ist aus Wredes Sicht gar nicht so wichtig. "Wenn man diese Fragen mal vom Tisch nimmt, also, wenn man von diesem - überspitzt gesagt - Trauerfeier-Fetisch weggeht, was da für tolle Antworten kommen, wenn man fragt: Was willst du denn mitnehmen?"

Dabei kritisiert der Bestatter auch, dass es in seiner Branche inzwischen oft ums Verkaufen geht. "Auch ich lebe von dem, was ich mache, auch ich muss meine Miete zahlen", sagt Wrede. "Aber wenn Sie zu mir kommen, weil bei Ihnen in der Familie was passiert ist, dann ist die Basis dieses Treffens erst mal Vertrauen."

Deswegen verkauft er Särge und Urnen zum Einkaufspreis und lässt sich nur seine eigene Arbeit, seine Kompetenz bei der Trauerbegleitung vergüten.