Fr 16.03.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Mit offener Nase durch die Welt gehen: Das Wunder Riechen

"Alles, was duftet, gibt Moleküle in die Luft ab". Und daher riechen wir eine Rose, Steine dagegen nicht, denn sie geben keine Moleküle ab. Aber wie genau geht das mit dem Riechen und was wissen die Wissenschaftler darüber? Hanns Hatt ist weltweit anerkannter Geruchsforscher an der Ruhr-Universität Bochum und Präsident der Union der Akademien der Wissenschaften. Über das Wunder des Riechens hat mit ihm Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler gesprochen.

Im Vergleich zum Sehen und Hören ist das Riechen noch vergleichsweise unerforscht. Das hat mit unserer Kultur zu tun, sagt Geruchsforscher Hans Hatt: "Wir Menschen denken natürlich immer, für uns ist Sehen und Hören viel wichtiger als der Geruchssinn. Aber das ist das, was wir verändern wollen und den Leuten klarmachen: Man muss auch mal mit offener Nase durch die Welt gehen, nicht nur mit offenen Augen und Ohren, dann lernt man eine völlig neue Welt kennen." Der Mensch ist durch Düfte enorm beeinflussbar, sagt Hans Hatt: "Davon machen wir uns gar keine Vorstellung. Bei jeder Entscheidung, wenn ein Duft mit im Spiel ist, wird diese Duftinformation herangezogen, ohne dass ich was bemerke. Wenn ich zehn genau gleiche Fernsehgeräte hinstelle und ich bedufte eines der Geräte und lasse einen Menschen dann aussuchen, dann gibt es Menschen, die genau das beduftete auswählen und Stein und Bein schwören, dass dieses Gerät ein viel besseres Bild hat, einen viel tolleren Ton hat."

Geruchsforscher Prof. Dr. Dr. Dr. Hans Hatt Bild: AWK NRW

"Jeder Mensch ist ein Parfümeur"