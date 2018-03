- Neues Startup "Share": Kaufen und helfen

Mit Nussriegeln, Mineralwasser und Flüssigseife geht es los. Diese drei Produkte der neuen Berliner Startup-Marke "Share" können Kunden seit ein paar Tagen in 5.000 Supermärkten und Drogerien bundesweit kaufen. Die Idee dahinter: Wer ein solches Produkt kauft, hilft gleichzeitig einer bedürftigen Person. Es ist ungewöhnlich, dass große Handelsketten eine neue Marke derart unterstützen. Warum es bei "Share" geklappt hat, darüber spricht Inforadio-Redakteurin Franziska Ritter mit Gründer Sebastian Stricker.



Und diese Überzeugung prägt nun auch sein Berufsleben. Vor fünf Jahren gründete Stricker zunächst die App "ShareTheMeal", die inzwischen von den Vereinten Nationen übernommen worden ist. Mit ihrer Hilfe kann man per Smartphone 40 Cent spenden, damit ein hungerndes Kind einen Tag ernährt wird.

Sebastian Stricker hat einen acht Jahre jüngeren Bruder - der Altersabstand zwischen den beiden war während der Kindheit allerdings so groß, dass sie eher kein Spielzeug oder Süßigkeiten geteilt haben. Daher rührt sein Interesse am Teilen also nicht. Doch Stricker ist überzeugt: "Ich glaube, dass Teilen ein ganz wesentliches Element einer funktionierenden Gesellschaft ist."

Bei einem Mittagessen, als Stricker sein Handy vergessen hatte, kam ihm dann der Gedanke, dass diese Hilfe eigentlich auch einfach so, ohne Telefon, beim Einkaufen in einem Laden möglich sein müsste. So wurde die Idee zur neuen Marke "Share" geboren.

Und diese Idee überzeugte die beiden großen Handelsketten "Rewe" und "dm", was Startups nur sehr selten gelingt. "Wir hatten das riesige Glück, dass wir offenbar die richtigen Ansprechpartner in diesen Organisationen kennengelernt haben", sagt Stricker. Die Unternehmensketten unterstützen die neue Marke auf mehreren Ebenen: mit Handzetteln, Plakaten, Medienarbeit und in dem sie für die Produkte Regale oder Aufsteller zur Verfügung stellt.