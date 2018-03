Für den früheren US-Präsidenten Reagan war die Sowjetunion das Reich des Bösen. Heute scheint dieses Bild für manche wieder zu passen - diesmal mit Blick auf Russland: Ukraine-Konflikt, Krim-Annexion - nun der vermeintlich russische Nervengift-Anschlag in Großbritannien. Russland sieht sich dagegen vom Westen unverstanden, verleumdet oder gar bedroht. Igor Maximytschew war fast 50 Jahre Diplomat im Auftrag Moskaus, darunter lange Zeit in Deutschland. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, das den Deutschen helfen soll, Russland zu begreifen.

Igor Maximytschew musste sich zum Schreiben dieses Buches durchringen - er war pessimistisch, glaubte einfach nicht, in Deutschland Gehör zu finden. "Im Westen weigert man sich, die Russen anzuhören", sagt er. Man höre nur auf die Stimme der Einzelgänger, die nicht die öffentliche Meinung vertreten können.

Bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen in Russland habe Wladimir Putin mit rund 77 Prozent der Stimmen gewonnen - seine Konkurrenten hätten den Rest unter sich aufgeteilt. Dies sei "einleuchtend genug, um zu urteilen, was die Stimme der Einzelgänger eigentlich wert ist", so Maximytschew.

Den Ausgangspunkt für die erneuten Spannungen zwischen Russland und dem Westen sieht er ganz klar darin, dass der Westen sein Versprechen, Nato-Ausdehnungen Richtung Osten nicht zuzulassen, nicht eingehalten habe. "Die DDR-Vereinnahmung durch die Bundesrepublik wurde damals von Michail Gorbatschow unter der Bedingung akzeptiert, dass das westliche Militärbündnis keinen Schritt ostwärts von der Trennungslinie zwischen Nato und den Warschauer-Pakt-Staaten machen würde. Gorbatschows Fehler war, dass er nicht darauf bestand, diesem Versprechen eine geschäftliche Form zu verleihen."