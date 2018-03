- Hannes Leys Kampf gegen Hass im Netz

Der Fall des 15-jährigen Berliner Schülers, der eine 14-Jährige erstochen hat, ist längst auf Facebook übergeschwappt. Über den Täter ist kaum etwas bekannt, und trotzdem heißt es in einem Kommentar auf einen Pressebericht: "Ja, ja, Murat, deutscher Staatsbürger ..." Kurze Zeit später dann ganz andere Kommentare: "Mutmaßungen über die Nationalität des Täters sind völlig überflüssig", heißt es mit Hashtag #ichbinhier. Dahinter steckt eine Facebook-Gruppe, die mit dem Grimme Online-Award ausgezeichnet wurde. Deren Gründer Hannes Ley hat nun ein Buch über seine Arbeit veröffentlicht. Oliver Soos hat mit ihm gesprochen.

"Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, stößt unweigerlich auf persönliche Angriffe und menschenverachtende Kommentare – oder wird selbst zum Opfer hasserfüllter Postings. Bisher schienen alle Versuche, das zu stoppen, schon an der schieren Masse zu scheitern. Und so fühlten sich viele allein gelassen mit der Hetze, die zudem oft organisiert über sie hereinbricht. Eine Folge davon: Die meisten Betroffenen und Beobachter ziehen sich verängstigt oder verärgert zurück und überlassen den Hetzern das Feld."

Hass und Ressentiments in Online-Medien seien genauso ein Dauerthema wie die Suche nach Wegen, dem zu begegnen, hieß es weiter.

Ausgehend von einer geschlossenen Facebook-Gruppe mit rund 35.000 Mitgliedern wird unter dem Hashtag #ichbinhier mit gezielter Gegenrede und Argumentation versucht, das Diskussionsklima auf Facebook-Seiten von Medienangeboten zu verbessern. Mit Aktionen in Threads, in denen Wortwahl und Inhalte abzugleiten drohen, steuern die Hashtag-Nutzer gegen, wenn es verletzend wird.

Quelle: Begründung der Grimme-Jury