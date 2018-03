- Gerhard Vinken: "Heimat gehört nicht in die rechte Ecke"

Er ist Denkmalpfleger, Stadthistoriker und Raumtheoretiker - und beschäftigt sich damit vor allem mit Brauchtum, Traditionen und Heimatkunde: Gerhard Vinken. Mit dem Wissenschaftler, der in Bamberg lehrt und in Berlin lebt, hat sich Alex Krämer unterhalten - und ist dabei auf einen differenzierten Heimatbegriff gestoßen - und auf kritische Töne, wenn es um Horst Seehofers Heimatministerium geht.



Geboren 1961 in Hannover, dort aufgewachsen, später in vielen verschiedenen Städten zuhause gewesen, derzeit in Berlin, der Vater Belgier, die Mutter Rheinländerin: Gerhard Vinken scheint rastlos unterwegs zu sein in der Republik. Doch wo sieht er seine Heimat? "Zum einen in der kargen Flachheit nördlich von Hannover, auf der anderen Seite der linke Niederrhein durch Kindheitserinnerungen, die mit den Großeltern verbunden sind. Ich fühle mich durchaus wohl in Städtem, die mir nicht allzu viele Bekenntnisse zur Heimat aberlangen. Eine solche Stadt ist zum Beispiel Berlin", erklärt Vinken.