Di 13.02.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Bienstein: "Pflege bleibt weiterhin ein 'Ekel-Thema'"

Die Pflege alter Menschen hatte im Wahlkampf letztes Jahr zunächst nicht unbedingt Priorität - bis ein junger Pflege-Azubi Kanzlerin Merkel vor laufenden Kameras mit der dramatischen Realität in Krankenhäusern und Pflegeheimen konfrontierte. Von da an war das Thema dann doch wichtig - auch bei den Koalitionsverhandlungen. Christel Bienstein ist Präsidentin des Bundesverbandes für Pflegeberufe. Marie Asmussen sprach mit ihr über Pflege in der Politik, in der Realität und in der Zukunft.