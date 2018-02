imago/Olaf Wagner Bild: imago/Olaf Wagner

Mo 19.02.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Kriminalität am Kotti spürbar zurückgegangen

Die Kriminalität am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das geht aus der Statistik des zuständigen Polizeiabschnitts hervor, die Inforadio vorliegt. Bei Raub beträgt der Rückgang 38 Prozent, bei Taschendiebstählen sogar 42 Prozent. Abschnittsleiterin Tanja Knapp führt die Entwicklung darauf zurück, dass sie am Kottbusser Tor stärker präsent ist. Wir sprechen mit ihr darüber.

Seit 32 Jahren ist Tanja Knapp bei der Polizei, seit fast drei Jahren leitet sie den Abschnitt 53. Als Frau in einer Leitungsposition bei der Berliner Polizei ist sie Exotin, betont aber im Gespräch mit Martina Schrey zugleich. "Ich bin auf meinem Weg von Männern gefördert worden und kann mich nicht beklagen. Aber grundsätzlich ist es für Frauen bei der Polizei natürlich nicht einfach, Familie und Beruf zu vereinbaren und trotzdem einen guten Weg zu finden." Man sei aber darauf bedacht, hier Fortschritte zu erzielen, zum Beispiel durch Rotationen innerhalb der Abschnitte.



Als Tanja Knapp 2016 noch recht frisch im Amt war, gab es am Kottbusser Tor viele Herausforderungen: "Es gab viele Gewaltdelikte, Taschendiebstähle, Raubdelikte. Wir hatten es mit einer neuen Täterklientel zu tun und mit großer Besorgnis der Anwohner und Gewerbetreibenden vor Ort." Doch inzwischen gibt es messbare Erfolge.

Tanja Knapp, Leiterin der Polizeiabschnitts 53 rund um den Kotti Bild: dpa

Kiezerfahrene Beamte führten zum Erfolg

Aber wie hat Knapp mit ihren Kolleginnen und Kollegen das geschafft? "In Berlin ist die Personaldecke immer wieder dünn. Wir haben aber erfolgreich nachgewiesen, dass wir Bedarf haben. Wir haben zehn eigene kiezerfahrene Beamte für drei Monate am Kottbusser Tor eingesetzt, sie waren kiezorientiert und täterorientiert ausgerichtet und auch auf Vertrauensbildung mit der Bevölkerung bedacht. Letztlich haben wir nachgewiesen, dass wir so die Delikte erfolgreich zurückdrängen konnten."



Der "Kotti" ist dabei nur ein Hotspot ihres Abschnitts. Tanja Knapp hat es mit der gesamten Kreuzberger Mischung zu tun: Feiern, Drogen, Kriminalität, Armut, Gentrifizierung, linke Demonstrationen. Dabei gibt es denkbar unterschiedliche Erwartungshaltungen an die Polizei: Linke Gegner auf der einen Seite - und Neuhinzugezogene mit einem hohen Bedürfnis an Sicherheit auf der anderen Seite. "Wir haben das analysiert und sind mit denen, die uns kritisch sehen, ins Gespräch kommen und haben Transparenz hergestellt. Unser Ziel ist es, ein akzeptierter Akteur in dem gesamten Themenfeld zu sein", sagt Knapp.

Wachsende Gewalt gegen Beamte

Auch mit Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann von den Grünen arbeitet die Polizei vor Ort gut zusammen, betont die Abschnittsleiterin: "Wir kommen sehr gut miteinander klar und haben ein konstruktives Arbeitsfeld entwickelt, das zeigt sich vor allem beim 1. Mai oder auch bei der Gerhart Hauptmann-Schule. Dabei haben wir uns jederzeit gegenseitig informiert und vertrauensvoll miteinander kooperiert." Bedenklich findet Knapp aber die wachsende Gewalt gegen Polizisten: "Das besorgt mich am meisten, jede Woche bekomme ich solche Sachverhalte zur Kenntnis. Hinzu kommen Beschimpfungen aus der Bevölkerung. Wir beobachten auch Eingriffe in Festnahmen von Menschen, die gar nicht den gesamten Sachverhalt beobachtet haben." Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Ausstattung des Dienstgebäudes stark verbessert wird. "Und wenn bei uns Personalzuwächse stattfinden, dann freue mich mich natürlich auch darüber sehr."



Hintergrund: Kriminalität am Kotti in Zahlen