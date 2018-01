Di 16.01.2018 | 10:45 | Vis à vis

- Andrej Holm - ein Jahr nach dem Rücktritt

Am 16.Januar 2017, heute vor einem Jahr, trat Andrej Holm als Staatssekretär der Bausenatorin zurück. Nach wenigen Wochen im Amt. Der Streit um ihn hat den rot-rot-grünen Senat in seiner Anfangsphase schwer belastet. Holm hat sich durch seine Arbeit an der Humboldt-Universität einen Namen als Stadtsoziologe gemacht. Irina Grabowski hat im Januar 2017 eine Podiumsdiskussion mit Andrej Holm im Prenzlauer Berg erlebt, zu der es einen großen Andrang gab. Sie spricht mit ihm über Vergangenes und über sein Leben heute.



Im Fragebogen zur Stasi hatte er aber kein Kreuz bei hauptamtlicher Mitarbeiter gemacht, obwohl er das als Offiziersschüler war. Er gab an, beim Wachregiment gedient zu haben. Seine Antwort darauf, was er damals mit dem Ministerium für Staatssicherheit zu tun hat, wäre heute noch dieselbe wie 2007: "Ich habe dort eine Grundausbildung angefangen, ich sollte studieren und später Offizier im MfS werden." Die Diskussion sei nicht um die Frage gegangen "war er nun bei der Stasi oder nicht", sondern es ging um die Frage: "Wie wird dieser Fakt einer begonnenen Ausbildung im Nachhinein beschrieben?" Das hätte man benennen müssen als ein vom ersten Tag an hauptamtliches Verhältnis bei der Staatssicherheit.