Christian Thiel/imago Bild: Christian Thiel/imago

Do 14.12.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Annalena Baerbock: Mit Pragmatismus zum Parteivorsitz

Die Brandenburger Abgeordnete Annalena Baerbock will Grünenchefin werden. Sie selbst gilt als pragmatisch, also als "Realo" – wehrt sich aber gegen das reine Flügeldenken in ihrer Partei: Klar, die Grünen haben und brauchen Flügel – aber eben nicht nur. Baerbock setzt nicht auf Ideologien, sondern auf Themen. Die Vielfalt der Grünen, will sie nicht in Schubladen stecken, sondern leben.