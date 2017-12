imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Mo 11.12.2017 | 10:45 | Vis à vis

- "In Aleppo sterben noch immer jeden Tag zwei Kinder"

Bürgerkrieg in Syrien - war da was? Der Konflikt dort ist - zumindest in den Nachrichten - längst nicht mehr so präsent wie vor einem Jahr, als die Kämpfe in Aleppo endeten - das verleitet zur Annahme, die Situation sei ein wenig besser geworden. Doch dem ist nicht so, sagt Christian Schneider, der Geschäftsführer von Unicef Deutschland: Noch immer sterben in Aleppo jeden Tag zwei Kinder durch Bomben.