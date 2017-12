- Die Bahn rauscht nach München

In weniger als vier Stunden geht es ab Sonntag von Berlin nach München. Zwei ICE-Sonderzüge mit ausgewähltem Publikum haben die Strecke am Freitag eröffnet. Zehn Milliarden Euro sollte die neue Schnellfahrstrecke kosten, die der Bahn schwarze Zahlen bescheren soll. Wie hoch die Kosten wirklich waren und was die Bahn von der neuen Strecke erwartet, darüber spricht Wirtschaftsreporter Johannes Frewel mit dem Chefplaner des Großprojekts, Olaf Drescher.



25 Jahre lang hat die Bahn daran gearbeitet, nun steht es unmittelbar vor dem Abschluss: In nur noch vier Stunden fährt dann der ICE von Berlin nach München. Die letzten zehn Jahre wurde das Projekt von Olaf Drescher betreut – und eine solche Arbeit ist etwas ganz besonderes, wie er sagt: "So ein Projekt, was man zehn Jahre lang verfolgt, mit nur einem einzigen Erfolgsmoment und das ist der Moment der Inbetriebnahme, ist schon prägend."

Gelassener ist er geworden, kompromissbereiter und ruhiger im Umgang mit Unwägbarkeiten und Enttäuschungen – und von denen hat es genügend gegeben während der Zeit mit dem Projekt, so Drescher: "Man darf sich nicht allzu lange damit aufhalten, denn alles, was Vergangenheit ist, kann man nicht mehr ändern. Man muss in die Zukunft gucken - und wir Projektleute sind grundsätzlich Optimisten."

Was man mitbringen muss, um ein solches Großprojekt zum Erfolg zu führen, warum es enorm wichtig war, die Öffentlichkeit in das Projekt miteinzubeziehen und was die größten Herausforderungen bei all dem waren, erzählt Chefplaner Olaf Drescher im Vis à vis mit Johannes Frewel.