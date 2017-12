- Schäfer-Gümbel sieht "keinen Anlass zum Zaudern"

Was für eine Achterbahnfahrt für die SPD: Erst hatte sie sich nach der 20,5 Prozent-Klatsche bei der Wahl auf die Opposition eingerichtet. Jetzt, nach dem Aus für Jamaika, rufen viele nach einer neuen Großen Koalition. Kann die SPD weiter abseits stehen? Inzwischen hat auch Parteichef Schulz eingesehen, dass zumindest geredet werden muss. Behutsam wirbt er um Verständnis für seinen Kurswechsel. Und muss beim Parteitag mit harscher Kritik von der Basis rechnen. Angela Ulrich aus dem ARD-Hauptstadtstudio sprach mit dem SPD-Vize-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel über die aktuelle Situation der SPD im Vorfeld des Parteitags.



Wenn sich die SPD von Donnerstag bis Samstag im Berliner "City Cube" zu ihrem "Erneuerungs-"Parteitag trifft, werden schnell Erinnerungen an jenen Parteitag wach, der für Sigmar Gabriel zur wahren Klatsche wurde: Ebenfalls im "City Cube" war Gabriel vor zwei Jahren bei der Wiederwahl zum Parteichef mit 74,3 Prozent abgestraft worden, dem mit Abstand schwächsten Ergebnis seiner bis dato vier Wahlen. Thorsten Schäfer-Gümbel ist sicher: "Das droht Martin Schulz nicht" - und verweist auf intensive Gespräche mit der Parteibasis, die vor dem Parteitag geführt worden seien. "Wir alle wissen, dass wir in einer schwierigen Situation sind nach der bitteren Niederlage vom 24. September." Es gehe einerseits um Erneuerung, gleichzeitig müsse aber mit der Situation im Bundestag umgegangen werden, "die wir nicht zu verantworten haben", betont der Hesse.

Für den Parteitag fordert Schäfer-Gümbel offene Diskussionen über eine Neuauflage einer Großen Koalition mit all ihren Schattenseiten: "Ich gehe mit dem Wunsch in den Parteitag, dass wir sehr offen und nicht zaudernd über die Situation reden. Wir haben keinen Anlass für Zaudern." Er betont: "Für unser schwaches Wahlergebnis war nicht die Große Koalition verantwortlich. Vielmehr haben unsere Antworten offenbar nicht überzeugt. Ich habe schon vor der Bundestagswahl gesagt, dass der Prozess der Erneuerung stattfinden muss. Egal ob wir in der Regierung sitzen oder in der Opposition sind."

Auf dem Parteitag werde man auch Alternativen wie eine Mehrheitsregierung prüfen: "Es gibt keine Automatismen in solchen Situationen. Wir werden nichts überstürzen, sondern genau überlegen, was passiert, wenn man A oder B oder C macht."



Parteichef Martin Schulz nimmt Schäfer-Gümbel gegen Kritik in Schutz, er sei mit der Führungsaufgabe überfordert. "Die Führung durch einen einsamen Wolf ist sehr 60er. Eine kollektive Führungsverantwortung ist zeitgemäß, deshalb ist dieser Anspruch von Schulz völlig richtig, im Team zusammenzuarbeiten."



Thematisch stehe auf dem Bundesparteitag im Fokus, wofür die sozialdemokratische Partei stehe. "Wir brauchen ein starkes handlungsfähiges Europa. Und es geht um die Frage der Zukunft der Arbeit. Wie können in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung Arbeitsplätze sicher und gesund gestaltet werden? Es geht nicht um Wunschlisten, sondern um die Alltagsprobleme der Menschen. Darauf müssen wir Antworten geben, also zu Arbeit, Wohnen, Verkehrswende." Die SPD werde klar machen: "Nachhaltigkeit und Soziales sind nicht zu trennen."