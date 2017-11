- Jens Keller: Erfolgreich als Spieler und als Trainer

Wer in den 90er und 2000er Jahren als Bundesligaprofi unter anderem in Köln, Frankfurt und Stuttgart auf dem Platz stand - und wer den Kult- und Chaos-Klub Schalke 04 erfolgreich trainiert hat, der hat einiges erlebt. Stephanie Baczyk hat sich mit Jens Keller getroffen, dem Trainer des Zweitligisten Union Berlin - und mit ihm über wilde Spielerzeiten und den Fußball im Wandel der Zeit gesprochen.

Sein Laster - das Rauchen - begann er erst nach dem Ende seiner Spielerkarriere. "Als ich im Trainerjob so richtig drin war, habe ich mir überlegt: Trinkste jetzt, rauchste jetzt oder wie kriegste den Stress aufgehoben? Ich hab mich für's Rauchen entschieden - aber nein, ich hab dummerweise sehr spät damit angefangen, aber als Spieler hab ich damit gar nichts zu tun gehabt."

Vier Aufstiege mit drei Vereinen hat er als Spieler mitgemacht - "tolle Erinnerungen und Erfahrungen, die man mitnimmt." Trotzdem lebt er im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Als Trainer hat er Verständnis für Marotten seiner Spieler - auch für Tattoos. "Mir ist es lieber, einer kommt mit einem Tattoo an als mit einer Packung Zigaretten."

Trainer zu werden, war zuerst überhaupt nicht seine Idee: "Man hört auf als Spieler und hat 20 Jahre lang nichts anderes gemacht als Fußball gespielt. Dann muss man sich erstmal selbst finden: Wo sind meine Interessen, was macht mir Spaß?" Damals habe er angefangen, Sportmanagement zu studieren und seine Trainerscheine zu machen. Ein Praktikum bei einem Sportartikel-Hersteller schloss sich an. Damals habe er gemerkt: "Büro - das ist nicht so mein Ding. Da möchte ich nicht hin." Beim Blick aus dem Fenster bei strahlendem Sonnenschein habe er gedacht: "Ich muss raus, auf den Platz." Trainer zu werden, sei "nicht die schlechteste Entscheidung" gewesen.