Bild: imago/STAR-MEDIA

Di 21.11.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Fatih Akin vor "Aus dem Nichts"-Kinostart

Liebe Tod und Teufel - Mit dieser schönen Überschrift hat der deutsche Starregisseur Fatih Akin seine drei früheren Filme zusammengefasst: "Gegen die Wand", "Auf der anderen Seite" und "The Cut". Sein neuester Film "Aus dem Nichts", der am Donnerstag in die Kinos kommt, würde allerdings ebenfalls in diese Trilogie passen: Eine Frau will erst Gerechtigkeit und dann Rache, nachdem ihr Mann und ihr Sohn bei einem Anschlag ums Leben gekommen sind. Alexander Soyez hat Fatih Akin getroffen und mit ihm über Holllywoodpläne, Ängste und das Geschichtenerzählen gesprochen - und natürlich über Rache.