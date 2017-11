Mi 29.11.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Das zweite Leben der Heidi Benneckenstein

"Ich habe meine ersten 18 Jahre mit Nazis verbracht". Dieser Satz stammt von der heute 24-jährigen Heidi Benneckenstein. Ihr Vater war gewalttätiger Neonazi und Holocaust-Leugner. Einschlägige Literatur und Fahnenappelle in rechtsradikalen Zeltlagern gehörten zu ihrer Kindheit, später auch Saufgelage und Gewalt. Nach fast zwei Jahrzehnten schaffte sie schließlich den Ausstieg - gemeinsam mit ihrem Mann, dem ehemaligen rechtsextremen Liedermacher Felix Benneckenstein. Über ihre Erfahrungen hat sie mit Ruth Kirchner gesprochen.



Ihren Vater beschreibt sie als "sehr autoritär und gewalttätig in jeder Hinsicht". Dass ihre Familie anders war als andere, habe sie schon sehr früh gemerkt. Das Bücherregal ihrer Eltern war "gut sortiert mit rechtsextremer Literatur", wozu auch die Freundschaft ihres Vaters mit einem einschlägigen Verleger beigetragen habe. Dazu kamen Runen aus Salzteig und gestickte Sprüche in altdeutscher Schrift an der Wand.

In der 8. Klasse besuchte sie mit der Schule die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Dachau. Bis dahin war sie mit der Ansicht aufgewachsen, dass der Holocaust "eine große Lüge und eine große Verschwörung" sei. Entsprechend habe sie der Besuch erst emotional berührt, nachdem sie aus der Neonazi-Szene ausgestiegen sei. Als 7-Jährige wurde sie von ihrem Vater gezwungen, an Zeltlagern der - mittlerweile verbotenen - "Heimattreuen deutschen Jugend" teilzunehmen. Diese Lager beschreibt sie als "sehr militärisch und sehr elitär aufgebaut". Die Kinder bekommen dort sehr viel Drill - "ein individuelles Wesen zu sein, ist dort nicht möglich. (...) Man muss sehr viel Sport machen und auch gut darin sein." An ideologischer "Erziehung" gebe es "die ganze Bandbreite" - NS-Lieder, deutsches "Brauchtum", und "Geschichtsunterricht", in denen frühere Nazi-Größen als Vorbilder präsentiert wurden.



Damals lernte sie den Liedermacher Felix Benneckenstein kennen, den sie später heiratete. Gemeinsam beschlossen sie, aus der rechten Szene auszusteigen. Zu dem Sinneswandel kam es nicht durch ein Schlüsselerlebnis, sondern "durch Kleinigkeiten und erste Zweifel an den Personen in der Szene, die einfach nur noch lächerlich wirkten". Der eigentliche Entschluss auszusteigen entstand durch eine Schwangerschaft, die in einer Fehlgeburt endete. Nach ihrem Ausstieg war ihr klar, dass es Probleme geben würde: "Die rechte Szene sieht das als Verrat, und mit Verrätern rechnet man ab". Es gab und gibt Drohungen, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen mussten sie und ihr Mann treffen - und müssen es immer noch. "Man muss schauen, wann und wie man unterwegs ist. Und man muss wissen, zu welchen Zeiten man besser nicht in der Stadt unterwegs ist."

Heute arbeitet sie als Erzieherin in einer Kita. Die Reaktionen der Eltern empfindet sie als durchweg positiv. "Meine Biografie war lange Zeit kein Thema, bis zur Buchveröffentlichung." Auch danach habe niemand etwas gesagt. Die Angst, sie könne die Kinder indoktrinieren, sei "total unbegründet". Auch dass die Kinder gefährdet sein könnten, "ist einfach nicht der Fall. Wenn Eltern solche Bedenken haben, können sie auf mich zukommen und dann kann man darüber sprechen. Anders kann man das leider nicht lösen." Das Gespräch führte Inforadio-Redakteurin Ruth Kirchner.

Veranstaltungshinweis Lesung - Das Porträt einer Aussteigerin Heidi Benneckenstein liest am Mittwoch um 20:00 Uhr im Berliner Admiralspalast aus ihrem Buch "Ein deutsches Mädchen".