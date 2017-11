- Rosa von Praunheim - von Altersmilde keine Spur

Auf Rosa von Praunheims Website schreibt er: "Manche bezeichnen mich als den beliebtesten und manche als den unbeliebtesten schwulen Filmregisseur Deutschlands." Von ihm stammen 140 Filme, viele Bücher, Hörspiele und Theaterstücke. An diesem Samstag feiert Rosa von Praunheim seinen 75. Geburtstag - und "Überleben in Neukölln" kommt in die Kinos. Über beides spricht Kulturredakteur Reiner Veit mit ihm.

Am Samstag wird er 75: Rosa von Praunheim. Pünktlich zum Jubiläum läuft sein neuer Film "Überleben in Neukölln" an. Außerdem widmet sich die heutige Folge von "Abgedreht" dem Berliner Filmfestival "Around the world in 14 Films" - und natürlich den Kino-Neustarts der Woche, darunter Fatih Akins "Aus dem Nichts".

Zum Geburtstag kommt Praunheims "Überleben in Neukölln" ins Kino, von New York als Drehort ist Rosa von Praunheim abgekommen: "Dort ist es mir inzwischen zu kommerziell. Neukölln ist ja nun auch ein Trendbezirk. Dort wurde es zuletzt immer aufregender und internationaler, immer mehr Galerien und Clubs zogen nach Neukölln. Das hat mich dann gereizt, hier einen Film zu machen."



So viel steht fest: mit 75 ist noch lange nicht Schluss. Von Praunheim versinkt in Arbeit und hat eine prall gefüllte Agenda: "Gerade habe ich in Weimar den Film "Männerfreundschaften" abgedreht, dabei geht es um Homoerotik in der Goethe-Zeit. Mit dem rbb verhandele ich über die Verfilmung eines aufregenden Kriminalfalls von 2014, der im kommnenden Sommer gedeht werden soll. Am 21. Januar 2018 beginnt mein Theaterstück im Deutschen Theater mit dem Titel `Jeder Idiot hat eine Oma - nur ich nicht` - das ist ein autobiographisches Musical." Gleichzeitig betont er: "Ich arbeite überhaupt nicht viel, weil ich gut deligieren kann. Jeden Morgen fange ich mit einem Gedicht an, das fließt so aus mir raus. Und ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch."



Und was wünscht sich Rosa von Praunheim ganz persönlich zum 75.? "Ich habe noch ganz viel vor, weiß aber auch: irgendwann ist Schluss. Vielleicht ist es ja auch ganz lustig, wenn man dement wird. Dann ist das wieder so eine Art experimentelle Lyrik, die man dann verfasst."