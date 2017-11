Mi 15.11.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Heute schon jemanden umgebracht, Herr Dahl?

Er gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren Skandinaviens: Arne Dahl. Unter diesem Pseudonym schreibt der schwedische Literaturwissenschaftler Jan Arnald seit inzwischen ungefähr 20 Jahren Thriller, die zum Teil auch verfilmt wurden. Nach 15 Büchern, die mehr oder weniger in Europa spielen, mit großen Ermittlerteams, schickt er jetzt ein Duo auf Mördersuche. Im Augenblick ist Arne Dahl mit seinem neuesten Krimi: "Sechs mal zwei" auf Lesereise in Deutschland unterwegs, am Donnerstag ist er in Berlin. Ulrike Bieritz hat Arne Dahl getroffen.



Nein, lacht Arne Dahl, er hat noch niemanden umgebracht heute. Aber schließlich sei es ja noch früh am Tag. Den Humor hat Jan Arnald, der Mann hinter dem Pseudonym, also auch nach 20 Jahren der Beschäftigung mit den menschlichen Abgründen noch nicht verloren. Dass er sich hinter Arne Dahl versteckt, konnte er immerhin fast fünf Jahre lang geheim halten. Damals, zu Beginn seiner Karriere war das noch möglich. Doch dann, so sagt er, "hatte ich verstanden, dass man seinem Publikum begegnen muss. Es ist nicht möglich, in dieser isolierten Umgebung zu sitzen als Autor."

Buch-Tipp: Arne Dahl - "Sechs mal zwei" Übersetzung aus dem Schwedischen: Kerstin Schöps

Piper-Verlag

Preis: 16,99 €

"Alles musste ein bisschen kleiner werden"

Die ersten 15 Bände Dahls hatten stets große Ermittlerteams im Mittelpunkt und spielten zumeist im Ausland. Im neuen Roman "Sechs mal Zwei" ist es zum zweiten Mal nur noch ein Duo – und das ermittelt in Schweden. Dahl erklärt den Sinneswandel mit dem Gefühl, ein Maximum erreicht zu haben: An Figuren, an Geschichten, an Handlungssträngen. Er wollte "zurück zur Spannung. Nicht so viel Gegenwart, nicht so viel Recherche. Erzählungen, Dichtheit. Alles muss ein bisschen kleiner werden."

"Paranoia ist vielleicht das Gefühl von heute"