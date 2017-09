Bild: dpa, Michael Kappeler

Mo 25.09.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Bundestagswahl - Die Analyse

Die Regierungsparteien abgestraft, die AfD drittstärkste Kraft, gefolgt von der wieder-erstarkten FDP, Linke und Grüne auf den letzten beiden Plätzen - so haben die Deutschen gestern gewählt. Die SPD will keine Große Koalition mehr eingehen, bleibt also nur noch ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen, und das zu schmieden dürfte schwer werden. Wo stehen wir also am Tag nach der Bundestagswahl? Das erörtert unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio Angela Ulrich im Gespräch mit Oliver Rehlinger.

Hintergrund Parteienvielfalt im Bundestag Weil auch die FDP und die Alternative für Deutschland (AfD) die Sperrklausel überwunden haben, ziehen nunmehr sieben Parteien in das neue Parlament ein. Zuletzt gab es das 1953. Ein Blick in die Geschichte des Bundestags: Von 1949 bis 1953

hatten elf Parteien Sitz und Stimme im Bonner Bundestag - bis heute Rekord. Die seit jeher in einer Fraktionsgemeinschaft verbundenen CDU und CSU sind eigenständige Organisationen. Von 1990 bis 2013

waren sechs politische Farben im Parlament vertreten:

CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke.

Die Linke kam allerdings 2002 als PDS nur mit zwei Direktmandaten in den Berliner Reichstag. Nach dem Wahldesaster der FDP 2013 reduzierte sich die Zahl der Parteien auf fünf. Mit dem Einzug der Grünen 1983 war die Zahl der Parteien von vier auf fünf gestiegen.



Von 1961 an

waren CDU, CSU, SPD und FDP mehr als 20 Jahre "unter sich" gewesen. 1953

hatte sich die Zahl der Parteien von elf auf sieben reduziert.

Vier Jahre später waren es nur noch fünf.



Quelle: dpa