Bild: Nina Pieroth

Do 21.09.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Alte Heimat, neue Heimat, keine Heimat?

Das "Eigene" und das "Fremde", das "Vertraute" und das "Unbekannte" - darum geht es auch, wenn wir über Migranten und Flüchtlinge und über "Multikulti" diskutieren. Und nicht nur wir: Auch in den europäischen Nachbarländern weckt das Thema Emotionen. In dieser Situation wird auch darüber diskutiert, was uns eigentlich "im Innersten zusammenhält". Fremd im eigenen Land oder neue multikulturelle Heimat? inforadio-Redakteur Wolf Siebert hat darüber mit Naika Foroutan gesprochen. Die Berliner Professorin ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Integrations- und Migrationsforschung" (BIM) an der Humboldt-Universität.