Mi 20.09.2017

- Mark Milde glaubt an Inforadio-Staffel

Sie sind nur ein Jahr auseinander: Mark Milde und der Berlin Marathon, den damals zur Premiere im Jahr 1973 sein Vater Horst Milde organisierte. Heute ist der "kleine Mark" 44 Jahre alt und der Cheforganisator des größten Marathons in Deutschland. Jakob Rüger hat sich wenige Tage vor dem Startschuss mit Mark Milde getroffen.

Sein Autokennzeichen trägt die Nummer 4215 – "Fehlt nur die 9, aber es sind eben nur maximal vier Zahlen zugelassen", sagt Mark Milde verschmitzt ins Inforadio-Mikrofon. Mit neun Jahren hat er schon die Startnummern an die Athleten überreicht und seinem Vater bei der Organisation geholfen, beispielsweise beim Versenden zahlreicher Unterlagen per Post - "im Briefmarken lecken war ich damals ziemlich gut", erinnert er sich.



Keine Frage, der Mann lebt für den Marathon, ganz speziell für den Berlin-Marathon. Die 42,159 Kilometerweite Strecke spiegelt sich in vielen Teilen seines Lebens wider. "Ich hab sie mir nicht irgendwo hintätowiert, aber sie ist immer präsent", sagt Milde, und dass, obwohl er persönlich den Berlin-Marathon noch nie absolviert hat. "In den späten 1980er Jahren habe ich den ältesten Teilnehmer, einen 90-jährigen, begleitet. Mein Vater war damals Veranstaltungsleiter und suchte jemand, der mit dem Herrn mitläuft. Nach 8 Kilometern an einem kalten, windigen, regnerischenTag war Schluss für ihn, wir waren an letzter Position. Ich bin dann alleine weitergerannt, nach halber Strecke aber dann auch rausgegangen. Ob ich den Berlin-Marathon jemals komplett laufen werde, steht in den Sternen", meint Milde.

Wähler müssen teilweise Geduld haben

Jetzt, so kurz vor dem Startschuss, stehen noch jede Menge Aufgaben an. "Wir müssen noch letzte Brände löschen. Manche Athleten sagen ab oder kriegen ihre Flüge nicht, dann gibt es Pressekonferenzen und Termine mit den Athleten. Da kann auch noch eine Menge schiefgehen." Eine große Hürde konnte schon frühzeitig beiseite geräumt werden: die Bundestagswahl, die ebenfalls am Sonntag stattfindet. "Im Januar und Februar haben wir uns mit den Bezirksämtern und der Landeswahlleitung zusammengesetzt. Wir durchkreuzen 30 Wahlbezirke und sorgen für Querungsmöglichkeiten für die Bürger. Nicht jeder wird dann gleich rübergeshuttelt, man muss auch mal warten, wenn man zu den großen Stoßzeiten kommt", bittet Milde um Verständnis.

