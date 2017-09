- Wahlkampf: "So viel Diskrepanz wie nie zuvor"

Der Bundestagswahlkampf hat unser Programm in den vergangenen Wochen geprägt. Wir haben über die neue Lautstärke berichtet, wenn Spitzenpolitiker auf Marktplätzen niedergebrüllt wurden. Oder ob Fernsehduelle spannend oder langweilig waren. Welche Themen wichtig waren - und welche leider nicht. Auch Anne Mailliet hat das gemacht. Sie beobachtet die Berliner Politik für den französischen Fernseh-Nachrichtensender France 24. Über ihre Eindrücke spricht sie mit Martin Mair aus unserem Hauptstadtstudio.



Anne Mailliet kann schon auf insgesamt vier Bundestagswahlkämpfe zurückblicken, die sie für französische Medien in Berlin mitverfolgt hat. Doch das, was sich in Deutschland in den vergangenen Monaten abgespielt hat, wird ihr in besonders intensiver Erinnerung bleiben - in besonders negativer Erinnerung: "Ich denke da besonders an den Hass in den ostdeutschen Bundesländern. Am meisten überrascht hat mich die Diskrepanz zwischen dem wütenden und dem zufriedenen Deutschland. Das habe ich so in dieser Form noch nie gesehen", bemerkt die Französin.