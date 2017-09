Di 26.09.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Gefährliche Geschäfte: "Scharia-Kapitalismus"

Saudi-Arabien, Katar, Kuwait - mit vielen Staaten, in denen die Scharia Gesetz ist, lassen sich gute Geschäfte machen. Aber am Ende der Geldströme, die durch die Golfregion fließen, sterben häufig Menschen. Das schreibt der investigative rbb-Reporter Sascha Adamek in seinem soeben erschienenen Buch "Scharia-Kapitalismus". Anne Winter aus unserer Kirchenredaktion hat mit ihm gesprochen.

Wenn Deutschland Handel mit Saudi-Arabien, Kuwait oder Katar betreibt, dann fließt nicht nur Geld. "Ich wollte wissen: Welche Folgen hat dieses Geschäft und bin darauf gestoßen, dass es ungesunde Folgen für uns hat. Nicht nur außenpolitisch, sondern auch im Land." Das sagt Reporter Sascha Adamek, der das Buch "Scharia-Kapitalismus" geschrieben hat. Die These, die er darin aufstellt: Die Staaten, in denen die Scharia Gesetz ist, exportieren auch einen radikalen Islam. Durch millionenschwere Spenden werden Gruppen gefördert, die primär im Sinn haben, unsere demokratischen Gesellschaften in die Luft zu jagen, warnt Adamek in seinem Buch.

Infos zum Buch ullstein-verlag Sascha Adamek - Scharia-Kapitalismus 320 Seiten

ISBN-13: 978-3430202404

Preis 18,- €