Mi 13.09.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Atatürks wütende Enkel

Der Ton wird immer schriller in den deutsch-türkischen Beziehungen. Erdogans Rhetorik ist ohnehin nicht arm an Provokationen und im deutschen Wahlkampf wählen auch deutsche Politiker einen harschen Ton. Raum für mehr Differenziertheit fehlt da, kritisiert der deutsch-türkische Journalist Baha Güngör. Er war Korrespondent der dpa in der Türkei und lange Jahre Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle in Bonn. In seinem neuen Buch "Atatürks wütende Enkel" analysiert er den Kontext, der Erdogan zur Macht verhalf - und sie ihm erhält. Anna Corves hat mit Baha Güngör über "die Türkei zwischen Demokratie und Demagogie" gesprochen.



Veranstaltung imago/Müller-Stauffenberg Buchvorstellung - Atatürks wütende Enkel Donnerstag, 14.09.2017

18.00 Uhr

Friedrich-Ebert-Stiftung

Haus 2, Konferenzsaal

Hiroshimastr. 28

10785 Berlin