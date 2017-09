- "Es ist einfach beglückend schön!"

Am Dienstag ist es soweit: Nach sieben Jahren Bauzeit eröffnet die Staatsoper glanzvoll ihr Haus Unter Den Linden. Zu den Rückkehrern ins Stammhaus gehört die Oberspielleiterin Katharina Lang. Ein Regisseur inszeniert, wird bei der Premiere bejubelt oder augebuht - und verschwindet. Dass sein Stück oft viele Jahre mit immer wieder wechselnden Sängern über die Bühne geht, das ist die Sache von Katharina Lang. Über 30 Jahre kennt sie das Haus. Maria Ossowski hat sie getroffen.



Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, eröffnet die Staatsoper Berlin die neue Saison in ihrem frisch renovierten Haus. Nach dem Auftakt ist sofort wieder Pause: Erst am 7. Dezember wird die Staatsoper regulär öffnen, bis dahin müssen sich die Mitarbeiter für den Betrieb fit machen.

Nach sieben Jahren Umbauzeit steht die Berliner Staatsoper Unter den Linden vor der Wiedereröffnung. Am 3. Oktober soll in dem rundum sanierten Haus wieder Oper gespielt werden. Wir haben im Rahmen einer Fotoprobe bereits vorab einen Blick in das Haus geworfen.

Eine, die der Wiedereröffnung entgegenfiebert, ist Oberspielleiterin Katharina Lang. Die diplomierte Opernregisseurin kam bereits 1985 an dieses Haus, damals als Praktikantin der legendären Ruth Berghaus. Sie kann den Dienstag kaum noch erwarten und gerät regelrecht ins Schwärmen: "Ich bin so glücklich, wenn ich auf dieses Haus zulaufe", sagt sie - und ist mit ihrer Vorfreude offenbar nicht allein: "Ich habe das Gefühl, die Figuren da oben auf dem Haus swingen auch schon so ein bisschen..."

Die Seele des Hauses würde sie so beschreiben: "Die Kombination aus diesem sehr, sehr schönen Haus und uns ist etwas sehr Freundliches. Das wird auch von vielen Solisten bestätigt, die zu uns aus aller Welt zum Arbeiten kommen. Die sagen, sie fühlen sich zu Hause mit uns. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass bei uns das Interesse dafür durch alle Bereiche geht. Es gibt ganz viele Bühnenarbeiter die so 'ne Ahnung von Oper haben - da schnallt man ab! Die haben zu Hause zum Teil noch alte Plattensammlungen, die wissen ganz genau: Der hat das noch so gesungen und der hat das so gemacht. Richtige Fachleute, ja!"

Was sie mit Harry Kupfer verbindet, warum sie im "Fliegenden Holländer" auf der Bühne stand, welche besondere Beziehung sie zur "Zauberflöte" hat und was sie von den Abhöraktionen der Stasi wusste - darüber spricht Katharina Lang in unserem Vis-à-Vis mit Maria Ossowski.