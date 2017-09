Bild: www.susan-neimann.de/Foto: Bettina Volke

Fr 01.09.2017

- Susan Neimann: Vernunft gegen "Fake News"

Wer heute von menschlichem Fortschritt spricht, gerät schnell in den Verdacht, entweder ein Träumer zu sein - oder aber Fortschritt allein in dem Sinne zu verstehen, dass der Markt die Entwicklung bestimmt und die Wirtschaft wachsen muss. Die US-amerikanische Philosophin Susan Neiman definiert Fortschritt anders: In ihrem Manifest "Widerstand der Vernunft" besteht sie darauf, dass der Mensch sich moralisch weiter entwickeln kann, dass Fortschritt keine ökonomische Kategorie ist. Gerd Dehnel spricht mit der Direktorin des Einstein Forums Potsdam.