Bild: imago/Martin Müller

Di 22.08.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Balbina stellt viele Fragen

Die Sängerin Balbina kam als kleines Kind mit ihren Eltern von Polen nach Berlin. Schon wenig später fing sie an, Liedtexte und Gedichte zu schreiben. Als junge Erwachsene tingelte sie dann über kleine Bühnen und spielte Support-Shows für Rap Künstler. Vor zwei Jahren dann der Durchbruch mit ihrem zweiten Album. Sie ging mit Herbert Grönemeyer auf Tour und erstmals hörten Abertausende diesen seltsam-fragilen Pop und waren begeistert. Vor kurzem hat Balbina ihr neues Album vorgestellt, das sie in dieser Woche in Berlin im Heimathafen vorstellt. Hendrik Schröder hat die Sängerin getroffen.

Für ihr Album "Fragen über Fragen" hat sich die Künstlerin mit den grundsätzlichen Fragen des Lebens beschäftigt: Warum kommt mir manches so langsam vor und manches vergeht so schnell? Was ist Liebe? Warum wird man müde? Warum empfindet man Traurigkeit oder Fröhlichkeit? Was ist Glück? Generell bezeichnet sich Balbina als Mensch, dem im Alltag vieles auffällt: "Manchmal wird mir auch nachgesagt, dass ich so 'ne kindliche Neugier habe."

Balbina spielt weder ein Instrument, noch kann die Sängerin Noten lesen. Bei der Komposition ihrer Songs ist sie auf Teamwork angewiesen: "Ich bin immer darauf angewiesen, dass halt auch ein, zwei Menschen dabei sind, die ungefähr so arbeiten, wie ich es mag."