Bild: rbb

Mi 02.08.2017 | 10:45 | Vis à vis

- 'Die AfD will die Religion in den Dienst nehmen'

Die AfD beschwört das christliche Abendland, es gibt die Gruppierung "Christen in der AfD" und eine lange Debatte darüber, ob Christsein und AfD zusammenpassen. Das alles hat der Publizist und Pfarrer Wolfgang Thielmann zum Anlass genommen und Journalisten, Theologen und Politiker gebeten, sich mit dem Verhältnis der AfD zur Religion oder vielmehr Kirche zu befassen. Die Texte sind jetzt unter dem Titel: "Alternative für Christen? Die AfD und ihr gespaltenes Verhältnis zur Religion" erschienen. Das Buch wird am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Ulrike Bieritz hat mit dem Herausgeber Wolfgang Thielmann gesprochen.

Die Verbindung zwischen der AfD und dem Christentum sei wichtig für die Partei, berichtet Pfarrer und Publizist Wolfgang Thielmann im Vis à vis. Schließlich diene das Christentum als Begründung für viele Positionen der AfD. Gleichzeitig wolle die Partei gegenüber dem Islam die Religionsfreiheit beschneiden, indem beispielsweise der Bau von Minaretten verboten werden solle. Das müsse die Kirchen aufmerksam werden lassen, so Thielmann. Der Publizist und Pfarrer fordert, die Kirchen müssten sich aktiv mit der AfD auseinandersetzen und verhindern, von der ihr vereinnahmt zu werden. Man müsse sich genau überlegen, wie man mit der Partei und deren Sympathisanten umgehe. Aber: „Man muss schon das Gespräch mit den Menschen suchen und versuchen, sie zu überzeugen“, so Thielmann. Es bringe nichts, sie zu stigmatisieren. Generell sei der konservative Rand der Kirche sehr empfänglich für Positionen der AfD. Für sein Buch habe er sich daher sehr bemüht, auch Vertreter des konservativen Spektrums der AfD finden, um mit ihnen über das Verhältnis der AfD zum Christentum zu sprechen. Das sei sehr schwierig gewesen, er habe niemanden gefunden, so Thielmann.