Mo 07.08.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Bilder als Herausforderung: Das Sammlerehepaar Pietzsch

Ulla und Heiner Pietzsch lieben die Surrealisten - und haben eine international herausragende Kunstsammlung aufgebaut - mit Gemälden von Max Ernst, Rene Magritte, Frida Kahlo. 150 Werke der Kollektion haben sie dem Land Berlin geschenkt - vorausgesetzt, die Bilder sind dann auch zu sehen. Damit war klar - ein neues Museum musste her, für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Gebaut wird am Kulturforum, der Architekturwettbewerb ist entschieden - und Barbara Wiegand aus der Inforadio-Kulturredaktion hat das Ehepaar Pietzsch gefragt, wie ihm die Pläne gefallen (Wdh. vom 13.01.17).

Der heute 86-jährige Heiner Pietzsch und seine Frau Ulla haben dem Land ihre umfangreiche Kunstsammlung vertraglich zugesichert - Bedingung war jedoch, dass die Werke auch gezeigt werden, darunter Arbeiten von Max Ernst, Frida Kahlo und Mark Rothko. Daraufhin stellte der Bund 200 Millionen Euro für den Neubau eines Museums für die Kunst des 20. Jahrhunderts zur Verfügung. Aus dem Architekturwettbewerb für den Neubau am Kulturforum ging dann im vergangenen Herbst das Schweizer Büro "Herzog & de Meuron" als Sieger hervor.

"Der Entwurf ist sehr passend"

Wie sehr ist das Ehepaar mit dem Sieger-Entwurf einverstanden? "Das ist eine ganz schwierige Frage", meint Heiner Pietzsch. Er könne sich von der äußeren Gestalt des Gebäudes noch keine endgültige Meinung bilden. Aber: "Was das Innere, das Museumswesen, anlangt, bin ich sehr angetan", so Pietzsch. Auch die Aufteilung in vier Teile begrüße er – "denn dadurch teilt man das Jahrhundert in vier wichtige Zeitabschnitte." Für Ulla Pietzsch ist der Entwurf "außen wie innen gelungen". Er sei "sehr passend zwischen den beiden Solitären – also der Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie", so die Sammlerin. Sie empfinde den Entwurf als ein "ruhiges Etwas, was sich dort einbettet". Heiner Pietzsch wird in diesem Jahr 87 - er sagt, er habe nicht den Optimismus, dass er das fertige Museum noch erleben werde. "Ich kann nur hoffen, dass ein Museum gebaut wird, das wirklich das erfüllt, was wir brauchen", so Pietzsch.

Warum gerade Surrealisten?

Auf die Frage, warum sich das Paar für das Sammeln von Surrealisten entschieden habe, sagt Heiner Pietzsch: "Wir haben entschieden, als wir heirateten: Ich entscheide die großen und wichtigen Dinge - und sie entscheidet, was die großen und wichtigen Dinge sind. Und so hat sie das entschieden, dass wir Surrealismus sammeln." Am Anfang hätten sie "alles gesammelt, zeitgenössiche Kunst, die uns umgeben hat", erklärt Ulla Pietzsch. Dann, nach etwa acht Jahren, habe sie festgestellt: "So geht das nicht weiter, wir können nicht alles durcheinander sammeln!" Ihr Mann habe die Amerikaner bevorzugt, etwa Jackson Pollock und Clyfford Still. "Ich konnte aber mit dieser Art des Malens damals in meiner Jugend nichts anfangen", so die Sammlerin. Sie habe sich viel mit dem Surrealismus beschäftigt, zudem habe sie die Bekannschaft mit Max Ernst gemacht, der sie begeistert habe. "Mein Mann hat sich dann auf meine Linie eingelassen."

"Letztendlich einigen wir uns immer"