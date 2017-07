Bild: imago/Jens Jeske

Fr 21.07.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Arnold zweifelt an Türkei als NATO-Bündnispartner

Es ist die Zeit der Abschiede von bekannten Gesichtern im Bundestag. Auch Rainer Arnold hört auf. Der Verteidigungsexperte der SPD. Mit 67 Jahren ist Schluss sagt er – doch noch lassen ihn die aktuellen Themen nicht los: miese Stimmung in der Truppe, große Verärgerung über die Ministerin und dann auch noch der Konflikt mit der Türkei - die deutschen Abgeordneten den Besuch bei Bundeswehrsoldaten verweigert. Zu all dem will Rainer Arnold noch nicht schweigen. Unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Andrea Müller, hat mit ihm gesprochen.